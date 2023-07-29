Зіркову голлівудську родину вигнали з аеропорту посеред ночі

Актори Крістен Белл та Декс Шепард. Фото: instagram.com/kristenanniebell/

Актори Крістен Белл і її чоловік Декс Шепард розповіли, що їх "вигнали" з бостонського міжнародного аеропорту Логан. Літак пари затримали.

Про це зірки повідомили у своєму Instagram.

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Нічний кошмар

Після новини про те, що їхній рейс перенесено на наступний день, 43-річна акторка і її 48-річний чоловік повідомили своїм підписникам, що вони придбали подушки та простирадла на 600 доларів, щоб створити імпровізовані ліжка на підлозі біля гейту.

"Застрягли в бостонському аеропорту, 9 годин затримки", — підписала Белл відео, на якому стелить ковдри для відпочинку.

Незважаючи на їхні спроби знайти готель неподалік, Шепард повідомив, що їм це не вдалося.

"Міг би бути дуже гарний готель, але вони всі зайняті", — сказав він, говорячи про величезну суму грошей, яку вони витратили на зубні щітки, подушки, ковдри та інші речі першої необхідності.

Крістен зауважила, що "проживання" в міжнародному аеропорту Бостона коштує 600 доларів за ніч.

Чекаючи, поки мине час, їхні діти, доньки Дельта і Лінкольн грали поряд в Uno.

Але коли Шепард прийняв снодійне, пару "вигнали" з аеропорту після опівночі.

"На щастя, ми знайшли друзів, які запропонували нам свою мансарду та прийняли нас о першій годині ночі!!!!!!", — розповіла акторка підписникіам.

Багато їхніх фоловерів були вражені, що пара "не літає приватним літаком".

Виховання без табу

Раніше Белл розповіла світові, що дозволяє своїм дітям пити безалкогольне пиво вдома та в ресторанах.

"Я отримаю багато критики за це. І дозвольте мені почати з того, що мені байдуже. Я вважаю, що я чудова мама. Я вчуся кожен день", — розповіла зірка фільму "Забути Сару Маршал".

Крістен розповідала про свій підхід до виховання, особливо коли справа доходить до обговорення таких тем, як тверезість і психічне здоров’я. Вона зізналася, що ненавидить слово "табу", і вони дбають про те, щоб їхні доньки були в курсі навколишнього світу.

"Я ненавиджу слово "табу". Я вважаю, що його слід викреслити зі словника. Не повинно бути жодної теми, про яку б не говорили люди. Я знаю, що це шокує, але я розмовляю зі своїми дітьми про наркотики, і про те, що їхній тато наркоман і він лікується, і ми говоримо про інтим", — сказала Крістен.

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