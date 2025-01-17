Вор почти зарезал звезду Болливуда Саифа Али Хана - детали

Звезду Болливуда порезали ножом в собственном доме
На болливудского актера Саифа Али Хана напали с ножом в его же доме. Звезду забрали в больницу и прооперировали.
Об этом пишет Variety.
Воровка с ножом напала на Саифа Али Хана
Звезда фильмов "Наступит завтра или нет", "Ангел любви", и многих других стал жертвой в собственном доме. На 54-летнего Саифа Али Хана напал мужчина с ножом около 2:30 ночи.
Полиция сообщила, что актер вернулся домой и обнаружил злоумышленника на 11 этаже. Он ссорился с персоналом. В итоге Хан получил многочисленные колото-резаные ранения. Хирурги оперировали его в течение 2,5 часа. Сейчас состояние актера стабильное.
"Актер и злоумышленник поссорились. Актер получил ранения, ему оказывают помощь. Продолжается расследование", — сказал заместитель комиссара полиции Диксит Гедам.
Представители актера описали ситуацию так: "Была попытка кражи со взломом в резиденции господина Саифа Али Хана. Сейчас он находится в больнице на операции. Просим СМИ и сторонников набраться терпения. Это дело полиции".
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