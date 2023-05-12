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Звезду "Эмили в Париже" Лили Коллинз "обчистили" прямо на отдыхе: что украли

12 мая 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Актрису Лили Коллинз обокрали прямо в гостинице – что известно
Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская актриса и модель, звезда фильма "Эмили в Париже" Лили Коллинз рассказала о проблемах в жизни. Популярная актриса заявила о том, что у нее украли драгоценности и обручальное кольцо из отеля, который находится в Лос–Анджелесе.

Об этом сообщает портал "Daily Mail"

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Оказывается, американская актриса проводила время в SPA–день в отеле Edition в Западном Голливуде. Чтобы ей не мешали устройства и кольца, она спрятала их в камеру, после чего отправилась на отдых. Но по возвращении она увидела, что ее вещи украли.

Это ограбление сейчас расследует департамент шерифа округа Лос–Анджелес, в котором утверждается, что сейчас нет никаких доказательств того, что ячейка была взломана. Правоохранители смотрят записи камер видеонаблюдения, чтобы изучить какую–то информацию о краже.

Лили Коллинз
Американская актриса Лили Коллинз в шоу. Фото: скриншот с YouTube

При этом, правоохранительные органы заявили, что у актрисы якобы украли более десяти тысяч долларов.

Стоит отметить, что эта кража стала для Лили Коллинз настоящим ударом, поскольку это обручальное кольцо является "именно тем, что она хотела".

Также известно, что в 2020 году американская звезда из сериала "Эмили в Париже" заявила о своей помолвке с режиссером Чарли Макдавеллом, а уже в 2021 году они поженились. Предложение сразу же сняли на камеру, а Лили заявила, что она ждала этого всю свою жизнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lily Collins (@lilyjcollins)

"Я ждала тебя всю свою жизнь, и я не могу дождаться, чтобы провести нашу жизнь вместе", — подписала американская актриса предложение от режиссера.

Напомним, мы писали о том, что известная американская актриса Лили Коллинз вышла замуж за режиссера Чарли Макдауэлля.

Ранее мы рассказывали о том, что итальянская актриса Моника Беллуччи показала себя в откровенном виде.

Также мы сообщали о том, что популярная актриса Эмбер Херд решила уехать из Голливуда.

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