Актрису Майю Менглет кремировали в Австралии

Советская актриса Майя Менглет умерла в Австралии на 88-м году жизни

Известная советская актриса Майя Менглетт умерла еще 19 января в Австралии. И вот сейчас звезду фильма "Дело было у Пеньковых" кремировали. Ей было 87 лет.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Майя Менглет умерла в Мельбурне, где с 1997 года проживала вместе с мужем Леонидом Сатановским. В россию актриса приезжала часто, но близкие похоронили ее в Австралии. Советская кинозвезда обрела покой на Ботаническом кладбище Спрингвейла — крупнейшем крематории и мемориальном парке в Виктории.

Муж артистки умер в 2015 году. У Майи Георгиевны остались взрослые сыновья: Дмитрий и Алексей. Последний пошел по стопам родителей и тоже стал актером.

Широкую популярность Менглет приобрела после выхода картины Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове" в 1957 году, где сыграла Тоню Глечикову. В киноленте артистка снялась с Вячеславом Тихоновым, Светланой Дружининой, Валентиной Телегиной. Фильм стал одним из лидеров советского кинопроката 1958 года (13 место). В кинотеатрах его просмотрели 30 млн 500 тысяч зрителей.

В последние годы вместе с мужем играла в монреальском русском драматическом театре им. Л. В. Варпаховского, организованном Анной Варпахской и Григорием Зискиным. С театром они гастролировали по многим городам США и Канады.

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