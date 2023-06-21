Флинстоуны: Джон Гудман изменился до неузнаваемости после похудения на 90 килограммов

Звезду "Флинстоунов" не узнать после похудения на 90 килограммов
Звезда "Флинстоунов" Джон Гудман ошеломил появлением на красной дорожке. Актер изменился до неузнаваемости после своего похудения на 90 килограммов.
Об этом пишет Daily Mail.
Овощи и спорт
Джон Гудман приехал в Монте-Карло на кинофестиваль, где был главой жюри. Актер начал худеть в 2007 году, и, очевидно, не сбавляет темп.
Рацион звезды уже много лет состоит из рыбы, орехов, овощей, фруктов и оливкового масла. Джон занимается в спортзале шесть дней в неделю, делает до 12 000 шагов каждый день.
"Требуется много энергии, когда каждый день думаешь, чтобы такое съесть", — рассказал изданию People Гудман.
По словам актера, он просто таким образом хотел изменить свою жизнь, причем с возрастом, уверяет голливудская звезда, он не может себе позволить малоподвижный образ жизни. Также в прошлом он справился с алкогольной зависимостью.
"Все это было из-за страха, я пил и все становилось веселее, — говорит актер, — наверное, я родился алкоголиком. Злость ушла. Если я не смотрю новости, я в порядке", — сказал в интервью Гудман.
Напомним, Хлои Кардашьян стремительно похудела в последнее время. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.
Ким Кардашьян в прошлом году также взволновала фанатов тем, что за две недели до Met Gala значительно похудела. Но звезда опровергла слухи, что употребляла "нездоровые препараты".