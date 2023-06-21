Флинстоуны: Джон Гудман изменился до неузнаваемости после похудения на 90 килограммов

Актер Джон Гудман. Фото: instagram.com/cult7arte/

Звезда "Флинстоунов" Джон Гудман ошеломил появлением на красной дорожке. Актер изменился до неузнаваемости после своего похудения на 90 килограммов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джон Гудман приехал в Монте-Карло на кинофестиваль, где был главой жюри. Актер начал худеть в 2007 году, и, очевидно, не сбавляет темп.

Рацион звезды уже много лет состоит из рыбы, орехов, овощей, фруктов и оливкового масла. Джон занимается в спортзале шесть дней в неделю, делает до 12 000 шагов каждый день.

"Требуется много энергии, когда каждый день думаешь, чтобы такое съесть", — рассказал изданию People Гудман.

По словам актера, он просто таким образом хотел изменить свою жизнь, причем с возрастом, уверяет голливудская звезда, он не может себе позволить малоподвижный образ жизни. Также в прошлом он справился с алкогольной зависимостью.

"Все это было из-за страха, я пил и все становилось веселее, — говорит актер, — наверное, я родился алкоголиком. Злость ушла. Если я не смотрю новости, я в порядке", — сказал в интервью Гудман.

Напомним, Хлои Кардашьян стремительно похудела в последнее время. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.

Ким Кардашьян в прошлом году также взволновала фанатов тем, что за две недели до Met Gala значительно похудела. Но звезда опровергла слухи, что употребляла "нездоровые препараты".