Флінстоуни: Джон Гудман змінився до невпізнаваності після схуднення на 90 кілограмів

Зірку "Флінстоунів" не впізнати після схуднення на 90 кілограмів
Зірка "Флінстоунів" Джон Гудман приголомшив появою на червоній доріжці. Актор змінився до непізнаваності після свого схуднення на 90 кілограмів.
Про це пише Daily Mail.
Овочі та спорт
Джон Гудман завітав у Монте-Карло на кінофестиваль, де він був головою журі. Актор почав худнути у 2007 році, і, вочевидь, не збавляє темпу.
Раціон зірки вже багато років складається з риби, горіхів, овочів, фруктів та оливкової олії. Джон займається у спортзалі шість днів на тиждень, робить до 12 000 кроків щодня.
"Потребує чимало енергії, коли кожного дня думаєш, щоб таке з'їсти", — розповів виданню People Гудман.
За словами актора, він просто таким чином хотів змінити своє життя, до того ж з віком, запевняє голлівудська зірка, він не може собі дозволити малорухливий спосіб життя. Також у минулому він впорався з алкогольною залежністю.
"Все це було через страх, я пив і все ставало веселіше, — говорить актор, — напевно, я народився алкоголіком. Злість пішла. Якщо я не дивлюсь новини, я в порядку", — сказав в інтерв'ю Гудман.
Нагдаємо, сестра Кім, Хлої Кардаш’ян, стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами близьких, майже не спить та перебуває у постійному напруженні.
Кім Кардаш’ян минулого року також схвилювала фанатів тим, що за два тижні до Met Gala значно схудла. Але зірка спростувала чутки, що приймала "нездорові препарати".