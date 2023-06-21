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Зірку "Флінстоунів" не впізнати після схуднення на 90 кілограмів

21 червня 2023 16:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Флінстоуни: Джон Гудман змінився до невпізнаваності після схуднення на 90 кілограмів
Актор Джон Гудман. Фото: instagram.com/cult7arte/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка "Флінстоунів" Джон Гудман приголомшив появою на червоній доріжці. Актор змінився до непізнаваності після свого схуднення на 90 кілограмів.

Про це пише Daily Mail.

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Джон Гудман завітав у Монте-Карло на кінофестиваль, де він був головою журі. Актор почав худнути у 2007 році, і, вочевидь, не збавляє темпу.

Раціон зірки вже багато років складається з риби, горіхів, овочів, фруктів та оливкової олії. Джон займається у спортзалі шість днів на тиждень, робить до 12 000 кроків щодня.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Потребує чимало енергії, коли кожного дня думаєш, щоб таке з'їсти", — розповів виданню People Гудман.

За словами актора, він просто таким чином хотів змінити своє життя, до того ж з віком, запевняє голлівудська зірка, він не може собі дозволити малорухливий спосіб життя. Також у минулому він впорався з алкогольною залежністю.

"Все це було через страх, я пив і все ставало веселіше, — говорить актор, — напевно, я народився алкоголіком. Злість пішла. Якщо я не дивлюсь новини, я в порядку", — сказав в інтерв'ю Гудман.

Нагдаємо, сестра Кім, Хлої Кардаш’ян, стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами близьких, майже не спить та перебуває у постійному напруженні.

Кім Кардаш’ян минулого року також схвилювала фанатів тим, що за два тижні до Met Gala значно схудла. Але зірка спростувала чутки, що приймала "нездорові препарати".

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