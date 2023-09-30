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Звезду "Карточного домика" снова обвиняют в домогательствах

30 сентября 2023 14:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезду "Карточного домика" снова обвиняют в притязаниях
Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Еще один мужчина подал в суд иск против актера Кевина Спейси. Звезду "Карточного домика" обвинили в домогательствах.

Об этом сообщает The Daily Beast.

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Истец, который в официальных документах проходит как "Джей Ди", заявляет, что пострадал от действий голливудского актера в 2016 году во время своей работы массажистом. По его словам, Спейси трижды обращался к его услугам, и во время этих полуторачасовых сеансов в комнате отеля New York Edition вел себя непозволительно.

Джей Ди утверждает, что актер неоднократно делал ему непристойные предложения, предлагая за них деньги, пытался положить его руку на свои гениталии, комментировал его внешность, просил начинать массаж с ягодиц и принимал асаны йоги, обнажавшие его гениталии. Кроме того, во время сеансов он носил лыжную маску, а когда расплачивался с массажистом перед уходом, многозначительно кивал, намекая, что тот должен хранить все в секрете. Мужчина отмечает, что трижды делал массаж Спейси только потому, что тот каждый раз записывался под новым именем.

По словам Джей Ди, после этих встреч пострадало его психическое здоровье. У него развились тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство, а также он стал сомневаться в себе как в специалисте, муже и отце. Теперь мужчина требует денежной компенсации за моральный ущерб. Ранее, в 2016 году, другой массажист уже обвинял Спейси в домогательствах, однако актер отрицал свою вину, и впоследствии дело было закрыто.

 

Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters
Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters

В июле 2023 года суд оправдал актера по всем пунктам обвинения в насилии и домогательствах.

Ранее участник Backstreet Boys был обвинен в домогательствах к несовершеннолетней.

Напомним, певица Lizzo потеряла более ста тысяч фанатов после скандальных обвинений.

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