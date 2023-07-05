Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезду сериала "Безумцы" подозревают в похудении благодаря медицинским препаратам arrow

Звезду сериала "Безумцы" подозревают в похудении благодаря медицинским препаратам

5 июля 2023 18:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезду сериала "Безумцы" подозревают в похудении благодаря медицинским препаратам
Актриса Кристина Хендрикс. Фото: instagram.com/actuallychristinahendricks/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса, звезда сериала "Безумцы" Кристина Хендрикс поразила феноменальным похудением. Фанаты знаменитости убеждены, что не обошлось без медицинских препаратов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Стремительное похудение

Кристина Хендрис пополнила ряды сестер Кардашьян, модели Эшли Грэм и других звезд, заметно похудевших в последнее время. Ходят слухи, что в Голливуде стал необычайно популярным медицинский препарат, помогающий избавиться от лишнего веса.

 

Судя по недавним фото Хендрикс, она заметно уменишилась в объемах. Фоловеры раскритиковали звезду и попросили больше не худеть.

 

Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной формы. Медикаменты обычно используют в лечении диабета, они значительно снижают аппетит, вводяться в руки, бедра и живот.

Сестра Ким Кардашьян, Хлои, жестко ответила фоловерам в соцсети на обвинение в злоупотреблении препаратом:

"Не надо недооценивать мои физические тренировки. Я просыпаюсь пять раз в неделю в шесть утра ради тренировки", — заявила Хлои.

Напомним, модель Эшли Грэм обеспокоила поклонников потерей веса. Фоловеры звезды признались, что разочарованы ею.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала о собственном похудении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз