Звезду сериала "Безумцы" подозревают в похудении благодаря медицинским препаратам
Актриса, звезда сериала "Безумцы" Кристина Хендрикс поразила феноменальным похудением. Фанаты знаменитости убеждены, что не обошлось без медицинских препаратов.
Об этом пишет Daily Mail.
Стремительное похудение
Кристина Хендрис пополнила ряды сестер Кардашьян, модели Эшли Грэм и других звезд, заметно похудевших в последнее время. Ходят слухи, что в Голливуде стал необычайно популярным медицинский препарат, помогающий избавиться от лишнего веса.
Судя по недавним фото Хендрикс, она заметно уменишилась в объемах. Фоловеры раскритиковали звезду и попросили больше не худеть.
Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной формы. Медикаменты обычно используют в лечении диабета, они значительно снижают аппетит, вводяться в руки, бедра и живот.
Сестра Ким Кардашьян, Хлои, жестко ответила фоловерам в соцсети на обвинение в злоупотреблении препаратом:
"Не надо недооценивать мои физические тренировки. Я просыпаюсь пять раз в неделю в шесть утра ради тренировки", — заявила Хлои.
Напомним, модель Эшли Грэм обеспокоила поклонников потерей веса. Фоловеры звезды признались, что разочарованы ею.
Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала о собственном похудении.