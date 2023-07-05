Звезду сериала "Безумцы" подозревают в похудении благодаря медицинским препаратам

Актриса Кристина Хендрикс. Фото: instagram.com/actuallychristinahendricks/

Актриса, звезда сериала "Безумцы" Кристина Хендрикс поразила феноменальным похудением. Фанаты знаменитости убеждены, что не обошлось без медицинских препаратов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Стремительное похудение

Кристина Хендрис пополнила ряды сестер Кардашьян, модели Эшли Грэм и других звезд, заметно похудевших в последнее время. Ходят слухи, что в Голливуде стал необычайно популярным медицинский препарат, помогающий избавиться от лишнего веса.

Судя по недавним фото Хендрикс, она заметно уменишилась в объемах. Фоловеры раскритиковали звезду и попросили больше не худеть.

Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной формы. Медикаменты обычно используют в лечении диабета, они значительно снижают аппетит, вводяться в руки, бедра и живот.

Сестра Ким Кардашьян, Хлои, жестко ответила фоловерам в соцсети на обвинение в злоупотреблении препаратом:

"Не надо недооценивать мои физические тренировки. Я просыпаюсь пять раз в неделю в шесть утра ради тренировки", — заявила Хлои.

Напомним, модель Эшли Грэм обеспокоила поклонников потерей веса. Фоловеры звезды признались, что разочарованы ею.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала о собственном похудении.