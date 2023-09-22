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Звезде сериала "Игра престолов" не отдают детей: забрали их паспорта

22 сентября 2023 07:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезде сериала "Игра престолов" не отдают детей: забрали их паспорта
Певец Джо Джонас и актриса Софи Тернер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Развод американского певца Джо Джонаса и звезды сериала "Игра престолов", британской актрисы Софи Тернер, вышел на новый уровень. Исполнительница роли Сансы Старк подала на музыканта в суд из-за своих детей.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Адвокаты 27-летней актрисы направили в суд Манхеттена (Нью-Йорк, США) требование "обеспечить немедленный возврат незаконно изъятых или неправомерно удерживаемых детей".

В судебных документах отмечается, что обе стороны были рады переезду семьи в Англию, откуда родом Софи. Впрочем, впоследствии у Тернер начались съемки в новом проекте, а Джонас отправился в Америку с туром. Тогда звездная пара решила, что дочерям (2020 и 2022 годов рождения) будет лучше с Джонасом, поскольку у него был не столько загружен график, как у Тернер.

Но недавно певец подал на развод, не сообщив об этом жене. По информации инсайдеров издания, Софи узнала о разводе со СМИ. Тогда же она узнала все претензии мужа, который обвинил ее в том, что та едва не бросила детей из-за работы.

Джо Джонас и Софи Тернер с дочерьми. Фото: Google

Теперь Софи намерена защищать свои материнские права и репутацию в суде. Впрочем, сделать это будет непросто — Джо забрал их документы. Также, согласно информации адвокатов Тернер, Джонас отказывается вернуть их паспорта. Это подтвердил адвокат исполнителя: Джо не отдаст паспорт и выступает категорически против их переезда.

Напомним, ранее мы писали, что в самый разгар развода Софи Тернер страстно целовалась в море с актером Фрэнком Диллейном. Также мы рассказывали, что американская певица Ариана Гранде подала на развод с Далтоном Гомесом.

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