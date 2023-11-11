Злата Огневич без белья устроила откровенные танцы на столе

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич поразила откровенным роликом. Звезда анонсировала клип пикантным способом.

Видео певица опубликовала в Instagram.

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Откровенные танцы от Златы Огневич

В видео Огневич танцует в откровенном комбинезоне на голое тело. Дополнила образ обувью на каблуке и ярким макияжем. Хореографические па Злата исполняет на глазах у мужчины, сидящего спиной к камере и наблюдающего за артисткой.

"Отдаю". 17.11. Это песня — признание, а танец — откровенное проявление чувств. Любовь, время и опыт меняют меня. Со мной меняется и творчество. Сейчас я такая...Сильная, откровенная и вдохновенная", — прокомментировала Огневич.

Поклонники были поражены такой неожиданной откровенностью от певицы.

"Огонь! Красивый костюм! Красивая песня! Песня о любви, страсти, нам нужно как-то лечиться и не забывать что мы женщины!! Потому что сейчас только нервы, боль и злость!!!"

"Невероятно красиво"

"Ого, это уж очень горячо", — комментируют фоловеры.

Некоторые сравнили певицу с Тиной Кароль, а некоторые спросили, почему не нашлось для видео холостого мужчины.

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