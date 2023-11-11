Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Злата Огневич без белья устроила откровенные танцы на столе arrow

Злата Огневич без белья устроила откровенные танцы на столе

11 ноября 2023 11:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Злата Огневич без белья устроила откровенные танцы на столе
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич поразила откровенным роликом. Звезда анонсировала клип пикантным способом.

Видео певица опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Откровенные танцы от Златы Огневич

В видео Огневич танцует в откровенном комбинезоне на голое тело. Дополнила образ обувью на каблуке и ярким макияжем. Хореографические па Злата исполняет на глазах у мужчины, сидящего спиной к камере и наблюдающего за артисткой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Отдаю". 17.11. Это песня — признание, а танец — откровенное проявление чувств. Любовь, время и опыт меняют меня. Со мной меняется и творчество. Сейчас я такая...Сильная, откровенная и вдохновенная", — прокомментировала Огневич.

Поклонники были поражены такой неожиданной откровенностью от певицы.

"Огонь! Красивый костюм! Красивая песня! Песня о любви, страсти, нам нужно как-то лечиться и не забывать что мы женщины!! Потому что сейчас только нервы, боль и злость!!!"

"Невероятно красиво"

"Ого, это уж очень горячо", — комментируют фоловеры.

Некоторые сравнили певицу с Тиной Кароль, а некоторые спросили, почему не нашлось для видео холостого мужчины.

Напомним, Ким Кардашьян без белья ослепила блеском кристаллов на гламурном мероприятии.

Ранее Наоми Кэмпбелл обнажилась в эксцентричной модной кампании.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

12:27 Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

Актуальное по теме