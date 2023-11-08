Злата Огнєвіч у прозорому корсеті приголомшила відвертою фотосесією

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч порадувала фоловерів спокусливими фото. Знаменитість знялась у відвертому вбранні та у всій красі продемонструвала підтягнуте тіло.

Фото артистка опублікувала у своєму Instagram.

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Зірка приміряла для зйомки прозорий корсет та рукавички. Доповнила образ яскравим макіяжем та прикрасами.

"Якщо твій цілунок — то ліки,

Лікуй мене, в ріках топи,

Хай наші сплітаються руки…" — комнетує співачка знімки.

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Прихильники засипали зірку компліментами. Огнєвіч уже ділилася власним секретом краси. Артистка розповла про "потужну процедуру, яка не потребує хірургічного втручання". За словами артистки, сьогодні це найбезпечніша технологія безопераційної підтяжки шкіри.

"Крім підтяжки шкіри, це дозволяє досягти зменшення "жирових пасток" (в зонах підборіддя, області на внутрішній поверхні рук і стегон, в зоні пахв, боків на животі та спині, а також над колінами, — розповіла Огнєвіч і додала, — а тепер хочу сказати дуже важливе: ця процедура не тільки для жінок. Усі ми хочемо максимально безболісно і з користю для здоров‘я підтримувати організм. Чоловіки, welcome. Якщо ви хоча б раз спробуєте, ви не зможете потім відмовитись. Багато публічних людей нею користуються, я не хочу це тримати в секреті і тому ділюсь із вами".

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