Злата Огневич получила неудобное предложение от своего преследователя

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич рассказала, что ее история с преследователем набирает обороты. Артистка предупредила неизвестного мужчину, что будет действовать, если он не перестанет навязываться.

Об этом Огневич рассказала в своих Instagram-stories.

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Терпение заканчивается

По словам Златы, хотя мужчина ведет себя неагрессивно, ей надоели его ухаживания. К тому же он стал искать с ней встречи. Так было, когда артистка вернулась из отпуска в Хорватию.

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Он где-то нашел мой номер. Спрашивал какой у меня вагон, и что "вызвано такси, чтобы меня отвести". Я уже привыкла, таких людей много, я пока ничего не делаю с этим, ведь он неагрессивен. Но он звонит мне домой. Спрашивает консьержа, когда я вернусь, дома ли я. У меня еще немного побудет терпение, а потом оно закончится и будут действия в отношении этого мужчины", — предупредила через свои соцсети фаната певица.

Злата Огневич уже была объектом преследований неадекватных мужчин. Один из них преследовал ее в течение трех лет. Он даже угрожал ее семье и устроился в службу такси, чтобы встретиться со Златой во время заказа.

Другой навязчивый фанат тоже приходил к Злате домой.

Напомним, Злата Огневич расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом неприятеля.

Ранее Злата Огневич, несмотря на трудные времена, призвала фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.