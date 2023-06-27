Злата Огневич получила неудобное предложение от своего преследователя
Певица Злата Огневич рассказала, что ее история с преследователем набирает обороты. Артистка предупредила неизвестного мужчину, что будет действовать, если он не перестанет навязываться.
Об этом Огневич рассказала в своих Instagram-stories.
Терпение заканчивается
По словам Златы, хотя мужчина ведет себя неагрессивно, ей надоели его ухаживания. К тому же он стал искать с ней встречи. Так было, когда артистка вернулась из отпуска в Хорватию.
"Он где-то нашел мой номер. Спрашивал какой у меня вагон, и что "вызвано такси, чтобы меня отвести". Я уже привыкла, таких людей много, я пока ничего не делаю с этим, ведь он неагрессивен. Но он звонит мне домой. Спрашивает консьержа, когда я вернусь, дома ли я. У меня еще немного побудет терпение, а потом оно закончится и будут действия в отношении этого мужчины", — предупредила через свои соцсети фаната певица.
Злата Огневич уже была объектом преследований неадекватных мужчин. Один из них преследовал ее в течение трех лет. Он даже угрожал ее семье и устроился в службу такси, чтобы встретиться со Златой во время заказа.
Другой навязчивый фанат тоже приходил к Злате домой.
Напомним, Злата Огневич расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом неприятеля.
Ранее Злата Огневич, несмотря на трудные времена, призвала фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.