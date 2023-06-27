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Злата Огнєвіч отримала незручну пропозицію від свого переслідувача

27 червня 2023 17:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Злата Огнєвіч отримала незручну пропозицію від свого переслідувача
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Злата Огнєвіч розповіла, що її історія з переслідувачем набирає обертів. Артистка попередила невідомого чоловіка, що буде діяти, якщо він не припинить нав'язуватися.

Про це Огнєвіч розповіла у своєїх Instagram-stories.

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Терпіння закінчується

За словами Злати, хоча чоловік поводиться неагресивно, їй набридли його залицяння. До того ж він почав шукати з нею зустрічі. Так було, коли артистка повернулася з відпустки у Хорватію.

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Він десь знайшов мій номер. Питав який у мене вагон, і що "викликано таксі, щоб мене відвести". Я вже звикла, таких людей багато, я поки що нічого не роблю з цим, адже він неагресивний. Але він надзвонює до мого будинку. Питає консьєржа, коли я повернусь, чи вдома я. В мене ще трохи побуде терпіння, а потім воно закінчиться і будуть дії стосовно цього чоловіка", — попередила через свої соцмережі фаната співачка.

Злата Огнєвіч вже була обєктом переслідувань неадекватних чоловіків. Один з них переслідував її протягом трьох років. Він навіть погрожував її родині та влаштувався у службу таксі, аби зустрітися зі Златою під час замовлення.

Інший нав'язливий фанат теж приходив до Злати додому.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч розплакалася, коментуючи новину про знищення Каховської ГЕС. Зірка обурена цинізмом ворога.

Раніше Злата Огнєвіч, незважаючи на важкі часи, закликала фанатів з оптимізмом дивитися у майбутнє.

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