Злата Огневич после подтяжки лица снялась в соблазнительной фотосессии

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич порадовала фанатов стильной фотосессией. Звезда после того как поделилась новостью о безоперационной подтяжке кожи лица, позировала в обольстительном образе.

Фото со съемки артистка опубликовала в своем Instagram.

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По словам Златы, во время съемок иногда она ловит себя на мысли: а кому это будет нужно? Но вдохновение, по мнению артистки, необходимо всегда.

"Будет нужно! Нам, всем, кто нуждается в вдохновении и красоте, когда хочется сойти с ума…Это часть моей работы, ее хорошая часть. Много моментов остается за кадром и они, поверьте, вам не понравятся, некоторые вообще покажутся скучными, но это рутина и система, которая рождает результат...Я сейчас не только о фотосете...Причем вокруг просто кричат: прекращай делать, бойся, не живи, не создавай музыку, прекрати мечтать и планировать! Но я все делаю наоборот. И продолжу это делать. Потому что у меня есть ЦЕЛЬ. Она держит. Мотивирует. Дает силу. И… помогает подняться, когда я падаю. Моя ЦЕЛЬ", — поделилась артистка.

Огневич недавно поилилась собственным секртмом красоты. Артистка рассказала о "мощной процедуре, которая не нуждается в хирургическом вмешательстве". По словам артистки, сегодня это самая безопасная технология безоперационной подтяжки кожи. Звезде рекомендовал процедуру знакомый хирург, как безопаснейший безоперационной подтяжки кожи.

"Помимо подтяжки кожи это позволяет достичь уменьшения "жировых ловушек" (в зонах подбородка, области на внутренней поверхности рук и бедер, в зоне подмышек, боков на животе и спине, а также над коленями", - рассказала Огневич и добавляет, - а теперь хочу сказать очень важное: эта процедура не только для женщин. Все мы хотим максимально безболезненно и с пользой для здоровья поддерживать организм. Мужчины, welcome. Если вы хотя бы раз попробуете, вы не сможете потом отказаться. Многие публичные люди ею пользуются, я не хочу это держать в секрете и потому деллюсь с вами» .

Ранее певица Злата Огневич рассказала, что ее история с преследователем набирает обороты. Артистка предупредила неизвестного мужчину, что будет действовать, если он не перестанет навязываться.

Напомним, певица Злата Огневич , несмотря на трудные времена, не опускает рук. Звезда призывает фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.