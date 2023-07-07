Злата Огнєвіч після підтяжки обличчя знялась у спокусливій фотосесії

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч порадувала фанатів стильною фотосесію. Зірка після того як поділилася новиною про безопераційну підтяжку шкіри обличчя, позувала у спокусливому образі.

Фото зі зйомки артистка опублікувала у своєму Instagram.

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За словами Злати, під час зйомок, часом вона ловить себе на думці: а кому це буде потрібно? Але натхнення, на думку артистки, потрібно завжди.

"Буде потрібно! Нам, усім, хто потребує натхнення і краси, коли хочеться зійти з розуму…Це — частина моєї роботи, її гарна частина. Багато моментів залишається за кадром і вони, повірте, вам не сподобаються, деякі взагалі здадуться нудними, але це рутина і система, яка народжує результат. Я зараз не тільки про фотосет. До чого це я? Обставини навколо просто кричать: припиняй робити, бійся, не живи, не створюй музику, припини мріяти і планувати! Але я все роблю навпаки. І продовжу це робити. Бо у мене є МЕТА. Вона тримає. Мотивує. Дає силу. І…допомагає піднятись, коли я падаю. Моя МЕТА", — поділилася артистка.

Огнєвіч нщодавно поілилася власним секртм краси. Артистка розповла про "потужну процедуру, яка не потребує хірургічного втручання". За словами артистки, сьогодні це найбезпечніша технологія безопераційної підтяжки шкіри. Зірці рекомендував процедуру знайомий хірург, як найбезпечніший безопераційної підтяжки шкіри.

"Крім підтяжки шкіри, це дозволяє досягти зменшення "жирових пасток" (в зонах підборіддя, області на внутрішній поверхні рук і стегон, в зоні пахв, боків на животі та спині, а також над колінами, — розповіла Огнєвіч і додає, — а тепер хочу сказати дуже важливе: ця процедура не тільки для жінок. Усі ми хочемо максимально безболісно і з користю для здоров‘я підтримувати організм. Чоловіки, welcome. Якщо ви хоча б раз спробуєте, ви не зможете потім відмовитись. Багато публічних людей нею користуються, я не хочу це тримати в секреті і тому ділюсь з вами".

Раніше співачка Злата Огнєвіч розповіла, що її історія з переслідувачем набирає обертів. Артистка попередила невідомого чоловіка, що буде діяти, якщо він не припинить нав'язуватися.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч, не дивлячись на важкі часи, не опускає рук. Зірка закликає фанатів з оптимізмом дивитися у майбутнє.