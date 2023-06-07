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Злата Огневич показала место, где увидела расстрел ДРГ-шника: видео

7 июня 2023 15:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Злата Огневич показала место, где увидела расстрел ДРГ-шника: видео
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Злата Огневич встретила полномасштабную войну в Киеве. В столице артистка не только слышала взрывы вокруг, но и видела смерть. Злата показала место, где ее жизни угрожала опасность и где она пережила сильный стресс.

Соответствующая сториз появилась в Instagram певицы.

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Подробности

По словам 37-летней певицы, в первый день полномасштабной войны она стала свидетелем расстрела диверсанта. Тогда Огневич лежала лицом в землю, а за ее спиной была стрельба.

Точную локацию Злата не назвала, впрочем, на видео видно, что стрельба была возле одного из магазинов известной сети супермаркетов в спальном районе столицы.

"Когда мне говорят об умении прощать, о братстве, я не могу потому, что столько горя, зла, боли мы пережили от врага, что ни о каком примирении не может идти речи. Речь может идти о борьбе, о вере в то, что хорошо обязательно победит. Свет и сила и есть украинцы! Слава нашим воинам", — подытожила Злата.

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич не смогла сдержать слезы после подрыва Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье.

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