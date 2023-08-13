Злата Огневич показала сталкера, который ее преследует: фото

Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Накануне певица Злата Огневич написала заявление в полицию на преследователя по имени Роман. После этого со сталкером провели беседу полицейские в одном из отделений в столице. Впрочем, это не остановило преследователя.

Об этом Злата Огневич рассказала в сториз своего Instagram.

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По словам Златы, сталкер нашел номер ее телефона, беспокоил ее звонками, ждал у дома. Терпение Огневич лопнуло, и она все же обратилась в полицию. Впрочем, после этого мужчина продолжил преследовать певицу. Он пришел в один из ресторанов Киева, в котором тогда находилась Огневич.

О местонахождении сталкер узнал из соцсетей, которые Злата активно ведет. Певица опубликовала видео, как он заходит в заведение, и отметила, что она не верит в то, что мужчина случайно зашел именно в этот ресторан.

Преследователь Златы Огневич. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

"Роман, приглашаю на собеседование в отделение (полиции. — Ред.). Дорогу знаете, ведь были здесь недавно. Предлагаю прийти рассказать — почему вы меня преследуете", — заявила Огневич.

Также Злата отметила, что она не будет менять образ своей жизни из-за преследователей. Певица будет продолжать вести социальные сети и ставить геолокации на свои фото и видео.

"Есть закон, есть полиция, которая будет работать с этим человеком, который почему-то решил, что вправе меня преследовать. Я давно могла бы применить другие меры, вы понимаете о чем я. Но я за законную деятельность, законное влияние на таких преследователей. Поэтому надеюсь, что наша полиция отреагирует", — подытожила Огневич.

Ранее мы рассказывали, что после обстрела Киева у Златы Огневич появились "темные" мысли. Также мы рассказывали, что россияне поставили под угрозу концерт Златы Огневич.