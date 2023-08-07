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Росіяни поставили під загрозу концерт Злати Огнєвіч: подробиці

7 серпня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Злата Огнєвіч розповіла, як в неї мало не зірвався виступ – винні росіяни
Українська співачка Злата Огнєвіч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та колишня героїня проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася сумною новиною. Виявляється, популярна артистка мала виступати перед українськими військовими, але її концерт перервала повітряна тривога.

Про це Злата Огнєвіч розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Виступ Злати Огнєвіч перед ЗСУ

Українська виконавиця розповіла про свій виступ перед українськими захисниками у День Повітряних сил Збройних сил України. Вона зазначила, що її концерт опинився на межі зриву через дії російських окупаційних військ, які активізувалися у цей момент.

Злата Огневич
Українська співачка Злата Огнєвіч у кліпі на свою пісню "Янгол". Фото: скриншот з YouTube

Справа в тому, що просто перед виступом Злати Огнєвіч пролунав сигнал повітряної тривоги, через що військові попросили всіх перейти в укриття через велику загрозу. За словами артистки, концерт так і не вдалося почати через небезпеку.

"На прохання військових покинули локацію через повітряну тривогу, бо загроза велика. Такі реалії", — відверто розповіла відома українська співачка та колишня героїня романтичного проєкту "Холостячка".

Stories Злати Огнєвіч
Stories української співачки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

На щастя, згодом все налагодилося, і Злата Огнєвіч змогла виступити перед військовими. 

Пізніше українська артистка показала себе на крилі літака та звернулася до всіх захисників та воїнів Повітряних сил, привітавши їх зі святом. Але з міркувань безпеки сам літак Злата Огнєвіч не змогла показати. 

"Вище неба… Сьогодні — День Повітряних сил. Привітайте усіх дотичних. Дякую за захист неба України! На цьому фото я стою на крилі літака, але про це можу тільки говорити", — підписала своє фото на літаку Злата Огнєвіч. 

Stories Злати Огнєвіч
Stories української співачки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, чому вона не водить автомобілі. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Злата Огнєвіч згадала, як вона зустріла росіянку в Хорватії. 

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Злата Огнєвіч розповіла про те, чому їй довелося звертатися до поліції.

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