Злата Огнєвіч розповіла, як в неї мало не зірвався виступ – винні росіяни

Українська співачка Злата Огнєвіч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка та колишня героїня проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася сумною новиною. Виявляється, популярна артистка мала виступати перед українськими військовими, але її концерт перервала повітряна тривога.

Про це Злата Огнєвіч розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Українська виконавиця розповіла про свій виступ перед українськими захисниками у День Повітряних сил Збройних сил України. Вона зазначила, що її концерт опинився на межі зриву через дії російських окупаційних військ, які активізувалися у цей момент.

Українська співачка Злата Огнєвіч у кліпі на свою пісню "Янгол". Фото: скриншот з YouTube

Справа в тому, що просто перед виступом Злати Огнєвіч пролунав сигнал повітряної тривоги, через що військові попросили всіх перейти в укриття через велику загрозу. За словами артистки, концерт так і не вдалося почати через небезпеку.

"На прохання військових покинули локацію через повітряну тривогу, бо загроза велика. Такі реалії", — відверто розповіла відома українська співачка та колишня героїня романтичного проєкту "Холостячка".

Stories української співачки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

На щастя, згодом все налагодилося, і Злата Огнєвіч змогла виступити перед військовими.

Пізніше українська артистка показала себе на крилі літака та звернулася до всіх захисників та воїнів Повітряних сил, привітавши їх зі святом. Але з міркувань безпеки сам літак Злата Огнєвіч не змогла показати.

"Вище неба… Сьогодні — День Повітряних сил. Привітайте усіх дотичних. Дякую за захист неба України! На цьому фото я стою на крилі літака, але про це можу тільки говорити", — підписала своє фото на літаку Злата Огнєвіч.

Stories української співачки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

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