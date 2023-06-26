Злата Огневич рассказала о поклоннике, который приходит к ее дому

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич снова стала объектом преследования. На этот раз неизвестный мужчина носит цветы к ее дому.

Об этом Огневич рассказала в своем Instagram

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Навязчиво просит о встрече

По словам певицы, повода для беспокойства у нее нет, мужчина ведет себя неагрессивно. Но звезда заметила, что ей неприятно такое чрезмерное внимание.

Певица Злата Огневич снова стала объектом для сталлкера. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Появился новый преследователь. Он не так агрессивен, как другие. Но он навязчиво приходит к моему дому, приносит цветы, навязчиво просит о встрече. Мне это все неприятно. Но я надеюсь, так как он не так агрессивен, я смогу ему объяснить, что этого делать не стоит. Об этом сообщила мне моя консьерж, пока я была в отъезде", — поделилась певица.

Злата Огневич уже была объектом преследования неадекватных мужчин. Один из них преследовал ее в течение трех лет. Он даже угрожал ее семье и устроился в службу такси, чтобы встретиться со Златой во время заказа.

Другой навязчивый фанат тоже приходил к Злате домой.

Напомним, Злата Огневич расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом врага.

Ранее Злата Огневич, несмотря на трудные времена, призвала фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.