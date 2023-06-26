Злата Огневич рассказала о поклоннике, который приходит к ее дому
Певица Злата Огневич снова стала объектом преследования. На этот раз неизвестный мужчина носит цветы к ее дому.
Об этом Огневич рассказала в своем Instagram
Артистка провела отпуск в Хорватии. Но во время поездки от консьержа ее дома узнаал, что ее в Украине ждет "сюрприз".
Навязчиво просит о встрече
По словам певицы, повода для беспокойства у нее нет, мужчина ведет себя неагрессивно. Но звезда заметила, что ей неприятно такое чрезмерное внимание.
"Появился новый преследователь. Он не так агрессивен, как другие. Но он навязчиво приходит к моему дому, приносит цветы, навязчиво просит о встрече. Мне это все неприятно. Но я надеюсь, так как он не так агрессивен, я смогу ему объяснить, что этого делать не стоит. Об этом сообщила мне моя консьерж, пока я была в отъезде", — поделилась певица.
Злата Огневич уже была объектом преследования неадекватных мужчин. Один из них преследовал ее в течение трех лет. Он даже угрожал ее семье и устроился в службу такси, чтобы встретиться со Златой во время заказа.
Другой навязчивый фанат тоже приходил к Злате домой.
Напомним, Злата Огневич расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом врага.
Ранее Злата Огневич, несмотря на трудные времена, призвала фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.