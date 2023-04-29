Украинская певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023". Песенный конкурс начнется 9 мая в Ливерпуле.

Об этом рассказала глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская в прямом эфире "Суспільного Мовлення".

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Огневич стала спикером на "Евровидении"

"Такая важная миссия, как объявление баллов национального жюри, в этом году возложена на Злату Огневич, которая в свое время принесла нашей стране высокую третью ступеньку. Злата уже выполняла эту почетную роль — быть лицом Украины — в знаковый для нас 2017-й, когда "Евровидение" проходило в Киеве. К сожалению, из-за российского полномасштабного вторжения в этом году мы не можем принять Песенный конкурс у себя дома, но несмотря на все — Украина будет вживую в гранд-финале шоу в лице нашего спикера. 13 мая в прямом эфире из самого сердца Украины Злата объявит, кому именно наша страна отдала наивысший балл", — рассказала Скибинская.

Певица отметила, что ей очень приятно быть спикером Украины на "Евровидении-2023". Она также вспомнила, когда в 2013 году объявляли ее баллы на конкурсе.

"Мне приятно, что на "Евровидении" я буду объявлять самые высокие оценки от жюри. Я вспоминаю, радость нашей команды, когда в 2013 году объявляли мои баллы. Это момент радости, поэтому я счастлива, что смогу кому-то принести хорошее известие", — говорит Огневич.

Напомним, участники группы TVORCHI, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2023", рассказали, с какими целями едут выступать. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни также признались, что им не хватает времени для подготовки в конкурсе.

Также мы писали, что уже 13 мая в английском городе Ливерпуль пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Однако забастовки британских машинистов, которые запланированы на этот день, могут вызвать определенные неудобства некоторым поклонникам музыкального праздника.