Злата Огневич ошеломила соблазнительным образом — фото

Злата Огневич в мини-шортиках наделала соблазнительных фото
Певица Злата Огневич "подняла градус" в сети своими новыми фото. Исполнительница наделала соблазнительных кадров в стильном образе.
Снимками звезда поделилась в Instagram.
Злата Огневич ошеломила фанов
В новой фотосессии певица предстала в стильном наряде, который подчеркнул ее стройные ножки и тонкую талию.
Для съемки Злата выбрала голубой топ необычного фасона и черные мини-шортики, которые дополнила чулками и лакированными сапогами.
Особенной "изюминкой" образа также стали массивные золотые украшения — круглые серьги, кольцо и браслет.
В подписи к фото Злата поблагодарила команду, которая помогала ей сделать такие красивые фотографии.
"Ох, такую крутую команду я встретила. Команду, с которой можно проявить еще одну женскую сущность. И я просто обязана показать вам красоту, которую мы наснимали", — написала Огневич.
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