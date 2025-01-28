Злата Огневич ошеломила соблазнительным образом — фото

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич "подняла градус" в сети своими новыми фото. Исполнительница наделала соблазнительных кадров в стильном образе.

Снимками звезда поделилась в Instagram.

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В новой фотосессии певица предстала в стильном наряде, который подчеркнул ее стройные ножки и тонкую талию.

Злата Огневич показала обольстительный образ. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для съемки Злата выбрала голубой топ необычного фасона и черные мини-шортики, которые дополнила чулками и лакированными сапогами.

Злата Огневич в новой фотосессии. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич ошеломила образом. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Особенной "изюминкой" образа также стали массивные золотые украшения — круглые серьги, кольцо и браслет.

Злата Огневич показала новую фотосессию. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В подписи к фото Злата поблагодарила команду, которая помогала ей сделать такие красивые фотографии.

"Ох, такую крутую команду я встретила. Команду, с которой можно проявить еще одну женскую сущность. И я просто обязана показать вам красоту, которую мы наснимали", — написала Огневич.

Злата Огневич удивила фанов. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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