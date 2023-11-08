Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Злата Огневич в прозрачном корсете ошеломила откровенной фотосессией arrow

Злата Огневич в прозрачном корсете ошеломила откровенной фотосессией

8 ноября 2023 13:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Злата Огневич в прозрачном корсете ошеломила откровенной фотосессией
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич порадовала фолловеров соблазнительными фото. Знаменитость снялась в откровенных нарядах и во всей красе продемонстрировала подтянутое тело.

Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Соблазнительная фотосессия Златы Огневич

Звезда примеряла для съемки прозрачный корсет и перчатки. Дополнила образ ярким макияжем и украшениями.

Якщо твій цілунок — то ліки,

Лікуй мене, в ріках топи,

Хай наші сплітаються руки…" — комментирует певица снимки.

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Поклонники засыпали звезду комплиментами. Огневич уже делилась своим секретом красоты. Артистка рассказала о "мощной процедуре, которая не нуждается в хирургическом вмешательстве". По словам артистки, сегодня это самая безопасная технология безоперационной подтяжки кожи.

"Помимо подтяжки кожи это позволяет достичь уменьшения "жировых ловушек" (в зонах подбородка, области на внутренней поверхности рук и бедер, в зоне подмышек, боков на животе и спине, а также над коленями, — рассказала Огневич и добавила, — а теперь хочу сказать очень важное: эта процедура не только для женщин. Все мы хотим максимально безболезненно и с пользой для здоровья поддерживать организм. Мужчины, welcome. Если вы хотя бы раз попробуете, вы не сможете потом отказаться. Многие публичные люди ею пользуются, я не хочу это держать в секрете и потому делюсь с вами".

Напомним, супермодель Хайди Клум ошеломила выходом в откровенном платье украинского бренда.

Ранее Мэрайя Керри снялась в праздничной кампании Victoria's Secret's.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме