Злата Огневич в прозрачном корсете ошеломила откровенной фотосессией

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич порадовала фолловеров соблазнительными фото. Знаменитость снялась в откровенных нарядах и во всей красе продемонстрировала подтянутое тело.

Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

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Звезда примеряла для съемки прозрачный корсет и перчатки. Дополнила образ ярким макияжем и украшениями.

Якщо твій цілунок — то ліки,

Лікуй мене, в ріках топи,

Хай наші сплітаються руки…" — комментирует певица снимки.

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Поклонники засыпали звезду комплиментами. Огневич уже делилась своим секретом красоты. Артистка рассказала о "мощной процедуре, которая не нуждается в хирургическом вмешательстве". По словам артистки, сегодня это самая безопасная технология безоперационной подтяжки кожи.

"Помимо подтяжки кожи это позволяет достичь уменьшения "жировых ловушек" (в зонах подбородка, области на внутренней поверхности рук и бедер, в зоне подмышек, боков на животе и спине, а также над коленями, — рассказала Огневич и добавила, — а теперь хочу сказать очень важное: эта процедура не только для женщин. Все мы хотим максимально безболезненно и с пользой для здоровья поддерживать организм. Мужчины, welcome. Если вы хотя бы раз попробуете, вы не сможете потом отказаться. Многие публичные люди ею пользуются, я не хочу это держать в секрете и потому делюсь с вами".

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