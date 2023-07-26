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Злата Огневич призналась, почему она не водит авто, а всегда пользуется такси

26 июля 2023 16:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Злата Огневич призналась, почему она не водит авто, а всегда пользуется такси
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Перед началом полномасштабной войны певица Злата Огневич делилась с подписчиками в Instagram своими успехами вождения автомобиля. Артистка планировала сдавать экзамен на водительские права, впрочем сейчас у нее другие приоритеты. 37-летняя звезда призналась, почему она не сидит за рулем.

Соответствующие сториз появились в ее соцсети.

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Огневич и автомобили

Злата записала видео, в котором сообщила, что полдня она проводит в такси. Огневич получила в директ немало вопросов от подписчиков, почему же она сама не водит авто. На что представительница Украины на конкурсе "Евровидение-2013" записала отдельные ролики.

"Я убеждена, что такой процесс как вождение авто должно доставлять удовольствие. Потому что это такой момент свободы. Но с моим образом жизни, графиком и задачами, которые я постоянно выполняю, контролирую, это невозможно. И держать руль, и решать эти вопросы. Поэтому я это все делаю, когда еду в такси, или есть автомобиль с водителем. Это гораздо удобнее. Хотя надеюсь, что когда-то уже в свое удовольствие я буду водить и просто кайфовать и не решать никаких рабочих моментов", — призналась Огневич.

Певица Злата Огневич. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Напомним, ранее мы рассказывали, что Злата Огневич обратилась в полицию из-за преследователя. Также мы рассказывали, как Огневич встретила россиянку в Хорватии.

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