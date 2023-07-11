Злата Огнєвич звернулася до поліції – залицяльник переходить всі межі

Українська співачка Злата Огнєвич під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, телеведуча та колишня головна героїня романтичного шоу "Холостячка" Злата Огнєвич показала фанатам продовження її історії з нахабним залицяльником. Популярна артистка розповіла про те, як вона звернулася до поліції через цього чоловіка.

Відповідний скріншот з перепискою Злата Огнєвич розмістила в розділі Stories в Instagram.

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Напевно всім вже відомо, що в української виконавиці з’явився залицяльник, але він є аж ніяк не подобається їй. Річ у тому, що він переслідує її та постійно написує в Instagram, тому Злата пригрозила йому поліцією.

Цього разу українська співачка показала скріншот спілкування з цим чоловіком в соціальній мережі Instagram. Там видно, що чоловік нібито вже їде на зустріч з нею, втім, вона зазначила, що вже написала заяву в правоохоронні органи.

Українська співачка Злата Огнєвич у кліпі на свою пісню "Янгол". Фото: скріншот з YouTube

"Виїжджаю. На житньому ринку, на вході буду. Ви вже виїхали? Куди можна під’їхати?", — звернувся до Злати Огнєвич неадекватний залицяльник.

Втім, вона не стала довго з ним переписуватися, а одразу ж сказала їхати до відділку поліції, якій вона передає скріншоти листування із ним та всі його дані. Злата зазначила, що вона вирішила звернутися до поліції, тому що чоловік ігнорує її прохання залишити її у спокої.

Stories української співачки Злати Огнєвич. Фото: скріншот з Instagram

"Сьогодні написала заяву в Печерському відділенні. До останнього давала шанс, але… Людина дзвонить мені, пише смс, дзвонить конс’єржу і переслідує", — поскаржилася українська артистка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Злата Огнєвич згадала, як сусіди викликали на неї поліцію.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Злата Огнєвич згадала, як вона зустріла росіянку в Хорватії.

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