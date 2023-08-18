Взлеты российских МиГ-31К не дали выступить Пономареву на концерте памяти Кузьмы Скрябина

Певец Александр Пономарев. Фото: Google

Вчера, 17 августа, во Львове прошел музыкальный фестиваль "Шампанські очі", посвященный памяти музыканта Андрея Кузьменко, более известного по псевдониму Кузьма Скрябин. Ему бы исполнилось 55 лет. Впрочем, из-за многочисленных воздушных тревог не все артисты смогли выйти на сцену.

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В лайн-апе фестиваля были Ирина Билык, Александр Пономарев, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, Михаил Хома (DZIDZIO), Арсен Мирзоян, Ivan Navi, Pianoбой и другие артисты. Почтить память погибшего в ДТП Кузьменко (февраль 2015 года), из заграницы приехала Ирина Билык. Ей удалось выступить на сцене.

Ирина Билык и Сергей Мироненко на фестивале "Шампанські очі". Скриншот: Instagram/bilyk_iryna

Также песнями порадовали и другие артисты. Концерт не раз останавливали из-за взлетов российских МиГ-31К. В этом случае воздушная тревога объявляется по всей стране. И Львов не стал исключением, конечно.

Скриншот: Instagram/vinil.agency

Поэтому график выступления артистов сбился. На сцену так и не вышли Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO). Впрочем, это не помешало им почтить память звездного друга и коллеги.

"Приехали на твой День рождения, Кузьма! Воздушная тревога не дала спеть! Но мы здесь, отмечаем твою днюху и поем вместе — горит, пылает и еще вспыхивай! Русский корабль иди гей, гей! Помним", — написал Пономарев и дополнил публика селфи с Хомой и Тополей.

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