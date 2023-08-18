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Взлеты российских МиГ-31К не дали выступить Пономареву на концерте памяти Кузьмы Скрябина

18 августа 2023 09:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Взлеты российских МиГ-31К не дали выступить Пономареву на концерте памяти Кузьмы Скрябина
Певец Александр Пономарев. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вчера, 17 августа, во Львове прошел музыкальный фестиваль "Шампанські очі", посвященный памяти музыканта Андрея Кузьменко, более известного по псевдониму Кузьма Скрябин. Ему бы исполнилось 55 лет. Впрочем, из-за многочисленных воздушных тревог не все артисты смогли выйти на сцену.

Новини.LIVE расскажет подробнее.

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В лайн-апе фестиваля были Ирина Билык, Александр Пономарев, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, Михаил Хома (DZIDZIO), Арсен Мирзоян, Ivan Navi, Pianoбой и другие артисты. Почтить память погибшего в ДТП Кузьменко (февраль 2015 года), из заграницы приехала Ирина Билык. Ей удалось выступить на сцене.

Ирина Билык и Сергей Мироненко на фестивале "Шампанські очі". Скриншот: Instagram/bilyk_iryna

Также песнями порадовали и другие артисты. Концерт не раз останавливали из-за взлетов российских МиГ-31К. В этом случае воздушная тревога объявляется по всей стране. И Львов не стал исключением, конечно.

Скриншот: Instagram/vinil.agency

Поэтому график выступления артистов сбился. На сцену так и не вышли Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO). Впрочем, это не помешало им почтить память звездного друга и коллеги.

"Приехали на твой День рождения, Кузьма! Воздушная тревога не дала спеть! Но мы здесь, отмечаем твою днюху и поем вместе — горит, пылает и еще вспыхивай! Русский корабль иди гей, гей! Помним", — написал Пономарев и дополнил публика селфи с Хомой и Тополей.

Напомним, ранее мы писали, что подросток из Украины вышел на сцену с американской группой Imagine Dragons в Варшаве. Также мы рассказывали, что группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отправилась в мировой тур.

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