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Злети російських МіГ-31К не дали виступити Пономарьову на концерті пам'яті Кузьми Скрябіна

18 серпня 2023 09:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Злети російських МіГ-31К не дали виступити Пономарьову на концерті пам'яті Кузьми Скрябіна
Співак Олександр Пономарьов. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вчора, 17 серпня, у Львові пройшов музичний фестиваль "Шампанські очі", який був присвячений пам’яті музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого за псевдонімом Кузьма Скрябін. Йому б виповнилося 55 років. Втім через численні повітряні тривоги не всі артисти змогли вийти на сцену. 

Новини.LIVE розкаже детальніше. 

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В лайн-апі фестивалю були Ірина Білик, Олександр Пономарьов, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Михайло Хома (DZIDZIO), Арсен Мірзоян, Ivan Navi, Pianoбой та інші артисти. Вшанувати пам’ять загиблого в ДТП Кузьменка (лютий 2015 року), з закордону приїхала Ірина Білик. Їй вдалося виступити на сцені.

Ірина Білик та Сергій Мироненко на фестивалі "Шампанські очі". Скриншот: Instagram/bilyk_iryna

Також піснями потішили й інші артисти. Концерт не раз зупиняли через злети російських МіГ-31К. В цьому випадку повітряна тривога оголошується по всій країні. І Львів не став виключенням, авжеж. 

Скриншот: Instagram/vinil.agency

Через це графік виступу артистів збився. На сцену так і не вийшли Олександр Пономарьов та Михайло Хома (DZIDZIO). Втім, це не завадило їм вшанувати пам’ять зіркового друга та колеги. 

"Приїхали на твій День народження, Кузьма ! Повітряна тривога не дала заспівати! Але ми тут, відмічаємо твою Днюху і співаємо разом - горить палає і іще спалахуй ! Руській корабль іди гей, гей! Пам’ятаємо", — написав Пономарьов та доповнив публікацією селфі з Хомою та Тополею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підліток з України вийшов на сцену з американським гуртом Imagine Dragons у Варшаві. Також ми розповідали, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вирушив у світовий тур.

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