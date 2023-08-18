Злети російських МіГ-31К не дали виступити Пономарьову на концерті пам'яті Кузьми Скрябіна

Співак Олександр Пономарьов. Фото: Google

Вчора, 17 серпня, у Львові пройшов музичний фестиваль "Шампанські очі", який був присвячений пам’яті музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого за псевдонімом Кузьма Скрябін. Йому б виповнилося 55 років. Втім через численні повітряні тривоги не всі артисти змогли вийти на сцену.

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В лайн-апі фестивалю були Ірина Білик, Олександр Пономарьов, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Михайло Хома (DZIDZIO), Арсен Мірзоян, Ivan Navi, Pianoбой та інші артисти. Вшанувати пам’ять загиблого в ДТП Кузьменка (лютий 2015 року), з закордону приїхала Ірина Білик. Їй вдалося виступити на сцені.

Ірина Білик та Сергій Мироненко на фестивалі "Шампанські очі". Скриншот: Instagram/bilyk_iryna

Також піснями потішили й інші артисти. Концерт не раз зупиняли через злети російських МіГ-31К. В цьому випадку повітряна тривога оголошується по всій країні. І Львів не став виключенням, авжеж.

Скриншот: Instagram/vinil.agency

Через це графік виступу артистів збився. На сцену так і не вийшли Олександр Пономарьов та Михайло Хома (DZIDZIO). Втім, це не завадило їм вшанувати пам’ять зіркового друга та колеги.

"Приїхали на твій День народження, Кузьма ! Повітряна тривога не дала заспівати! Але ми тут, відмічаємо твою Днюху і співаємо разом - горить палає і іще спалахуй ! Руській корабль іди гей, гей! Пам’ятаємо", — написав Пономарьов та доповнив публікацією селфі з Хомою та Тополею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підліток з України вийшов на сцену з американським гуртом Imagine Dragons у Варшаві. Також ми розповідали, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вирушив у світовий тур.