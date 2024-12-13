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"Слив" интима Анны Асти — в сети подозревают мужа предательницы

13 декабря 2024 17:50
Мария Покровская - Редактор
Слив интима Анны Асти - муж изменницы выложил личные фото в сеть
Анна Асти со своим мужем.
Мария Покровская - Редактор

Скандал с певицей-предательницей Анной Асти набирает обороты. Поговаривают, что за "сливом" ее интимных фото и видео в сети стоит никто иной, как ее муж, российский бизнесмен Станислав Юркин.

Подробностями со ссылкой на инсайдеров поделился блогер Антон S на своем YouTube.

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Жизнь Анны Дзюбы (настоящее имя певицы) после побега из Украины пошла под откос. На этот раз предательница попала в громкий скандал, который может потопить ее карьеру в РФ.

После "слива" одиозная артистка оправдалась и заявила, что стала жертвой мошенников, которые похитили откровенные фото с ее телефона. Однако, по словам инсайдеров, за этим стоит сам муж Асти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Говорят, Юркин самостоятельно выложил в сеть интимные фото и видео, где его жена занимается любовью с другим мужчиной ради денег.

Как рассказывают источники, муж певицы развивал свой бизнес и жил за ее счет, а недавно супруги разъехались и уже несколько месяцев не живут вместе. Таким образом Юркин, очевидно, решил манипулировать женой и ее деньгами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тем временем на публику артистка и ее избранник продолжают играть в идеальную семью. На днях Асти дала очередной концерт в РФ, который посетил и Юркин.

Бизнесмен устроил для изменницы сюрприз — вышел на сцену с огромным букетом красных роз и признался ей в чувствах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее сын предательницы Таисии Повалий ищет адвокатов, чтобы спасти имущество в Украине.

Также мы писали, что сын Олега Газманова отрекся от отца-путиниста.

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