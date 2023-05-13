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СМИ рассказали, кто в британской королевской семье самый трудолюбивый

13 мая 2023 16:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Определили трудолюбивого в британской королевской семье
Король Чарльз ІІІ и другие члены британской королевской семьи. Фото: instagram.com/theroyalfamily
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Король Чарльз ІІІ был признан наиболее занятым членом королевской семьи за последнее десятилетие. За эти годы ему удалось посетить около 5000 мероприятий.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На втором месте в рейтинге самых трудолюбивых находится его сестра Анна. Она с 2013 по 2022 год посетила 4693 мероприятия. На третьем месте — брат короля, принц Эдвард — 3155 ивентов. Герцогиня Софи и жена короля Камилла занимают четвертое и пятое место соответственно.

Последними в рейтинге идут принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которая за время своего пребывания в королевской семье, посетила 179 официальных мероприятий.

Напомним, что недавно Чарльз III официально стал королем Объединенного Королевства. Его жена Камилла стала первой королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве почти за столетие.

На коронации было множество известных и влиятельных лиц. Новозеландский актер Рассел Кроу не присутствовал на мероприятии. Кинозвезда рассказал, что оказался в черном списке Букингемского дворца из-за несоблюдения протокола.

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