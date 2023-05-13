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ЗМІ розповіли, хто у британській королівській родині найпрацьовитіший

13 травня 2023 16:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Визначили найпрацьовитішого у британській королівській родині
Король Чарльз ІІІ та інші члени британьскої королівської родини. Фото: instagram.com/theroyalfamily
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Король Чарльз ІІІ був визнаний найбільш зайнятим членом королівської родини за останнє десятиліття. Протягом цих років йому вдалося відвідати близько 5000 заходів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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На другому місці в рейтингу найпрацьовитіших знаходиться його сестра Анна. Вона з 2013 по 2022 рік відвідала 4693 заходів. На третьому місці - брат короля, принц Едвард - 3155 івентів. Герцогиня Софі та дружина короля, Камілла, посідають четверте та п’яте місце відповідно.

Останніми в рейтингу йдуть принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, яка за час свого перебування у королівській родині відвідала 179 офіційних заходів.

Нагадаємо, нещодавно Чарльз III офіційно став королем Сполученого Королівства. Його дружина Камілла стала першою королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві майже за сторіччя.

На коронації було чимало відомих та впливових осіб. Новозеландський актор Рассел Кроу не був присутній на заході. Кінозірка розповів, що опинився в чорному списку Букінгемського палацу через недотримання протоколу.

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