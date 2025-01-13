В сети случайно "похоронили" актрису Барбару Брыльску

Польская актриса Барбара Брыльска. Фото: Facebook/BrylskaBarbara

На выходных некоторые польские СМИ сообщили о смерти актрисы Барбары Брыльской. Для многих украинцев она известна благодаря советской ленте "Ирония судьбы, или С легким паром!". Впоследствии это подхватили и другие медиа и паблики. Впрочем, на самом деле умерла совсем другая актриса.

Об этом сообщает польское издание Press.

Читайте также:

Фейки о смерти Барбары Брыльской

В ночь на 11 января умерла актриса Барбара Рыльска. Однако некоторые порталы, в частности Fakt.pl, Plejada.pl и Kozaczek.pl, сообщили, что Барбара Брыльска мертва.

"К сожалению, это свидетельствует о состоянии современных медиа... Это ваша работа и ответственность", — отметил Роман Чеярек, журналист Radio One.

Фейковые, непроверенные новости о Барбаре Брыльской с ее фотографиями. Фото: Facebook/romanczejarek

Немало росСМИ подхватили новость о "смерти" Барбары Брыльской. Впоследствии материалы они удалили, но информация о некоторых статьях до сих пор показывает в Google. Сама Барбара Брыльска пока не комментировала подобные новости.

О смерти Барбары Рыльской накануне сообщила Ассоциация польских сценических артистов. Свою жизнь она связала с театрами: сначала это был театр "Комедия" в Варшаве, затем "Людовый" в Кракове. Последним театром актрисы был театр "Квадрат" в Варшаве.

Напомним, ранее мы писали, что актер Рори Сайкс погиб в пожаре в Лос-Анджелесе. Также мы рассказывали, что умерла российская актриса, путинистка Евгения Добровольская.