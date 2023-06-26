Jerry Heil рассказал об угрозах со стороны неадекватного россиянина – скриншот

Украинская певица Jerry Heil во время интервью с Григорием Решетником. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, автор песен и блогерша Jerry Heil пожаловалась на одного неадекватного россиянина. Популярная артистка показала переписку с мужчиной, рассказав о том, как он ее преследует онлайн и офлайн.

Соответствующее сообщение Jerry Heil разместила на своем канале в Telegram.

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"Здравствуйте, вам нужно удалить весь контент, связанный с Jerry Heil, со своей страницы Instagram. Если этого не произойдет, она будет заблокирована. В Instagram сделать это не сложно в течение недели. Тем не менее, если вы не согласны, то я запускаю блокировку Вашего Instagram-аккаунта", — написал преподавателю певицы неадекватный россиянин.

Сама же Jerry Heil утверждает, что этот мужчина приехал во Львов из российского Иркутска еще до начала войны. Впрочем, когда она обратилась в полицию, сотрудники не увидели в сообщениях неадеквата ничего страшного и посмеялись над этим.

Украинская певица Jerry Heil в своем клипе на песню "Мрія". Фото: скриншот с YouTube

"Р*снявый стокер, который преследует меня онлайн и оффлайн. Скрин — это он написал моему преподавателю. Накручивает и скручивает мне подписки во всех сетях. До войны из ИРКУТСКА приехал во Львов — наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась. Подскажите, как поступить", — пожаловалась Jerry Heil.

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