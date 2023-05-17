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Находится на грани: Сэм Асгари избил Бритни Спирс, вмешивалась даже охрана

17 мая 2023 13:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бритни Спирс может расстаться со своим мужем Сэмом Асгари – что известно о браке
Певица Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари на прогулке. Фото: instagram.com/p/CKPeDZ-gzsM/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Между американской певицей и танцовщицей Бритни Спирс и ее мужем Сэмом Асгари начали портиться отношения. Важно отметить, что они не прожили вместе и года, а у них уже появились проблемы в браке, в котором дело доходило даже до драк.

Об этом сообщает портал "TMZ"

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Стало известно, что молодой человек американской звезды, фитнес–тренер Сэм Асгари, уже несколько недель не ночует дома. При этом, 41–летняя Бритни Спирс в очередной раз находится на грани нервного срыва из–за проблем в семье.

Также известно, что звезда 2000–х употребляет большое количество кофеина в разных видах. Бритни Спирс часто употребляет кофе, различные энергетические напитки, кока–колу и другие вредные напитки. Поэтому у американской певицы есть проблемы со сном, она нервничает и срывается на окружающих.

Бритни Спирс и Сэм Асгары
Певица Бритни Спирс со своим мужем Сэмом Асгари. Фото: instagram.com/p/Bj3cMJ1h0AJ/

Больше всего, конечно, страдал ее 29–летний муж, с которым Бритни Спирс даже дралась. Причем, несколько раз дело доходило до того, что в эту ситуацию приходилось вмешиваться даже охранникам. Из–за этого Сэм Асгари просто ушел из дома.

Пока нет официальной информации об этом, ведь недавно фитнес–тренер разместил в социальной сети Instagram фотографию и короткий видеоролик, где можно заметить, что он вместе со своей женой катается на велосипедах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Sam Asghari (@samasghari)

"Прогулка с моей женщиной", – подписал общие кадры Сэм Асгари.

Впрочем, есть информация, что певица с фитнес–тренером только делает вид, что между ними все хорошо.

Напомним, мы писали о том, что муж Бритни Спирс Сэм Асгари развеял слухи о его разводе с певицей.

Ранее мы рассказывали о том, что американская звезда Бритни Спирс оконфузилась перед публикой из–за своего внешнего вида.

Также мы сообщали, что известная артистка Бритни Спирс назвала одно из главных своих достижений в жизни.

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