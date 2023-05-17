Бритни Спирс может расстаться со своим мужем Сэмом Асгари – что известно о браке

Находится на грани: Сэм Асгари избил Бритни Спирс, вмешивалась даже охрана
Между американской певицей и танцовщицей Бритни Спирс и ее мужем Сэмом Асгари начали портиться отношения. Важно отметить, что они не прожили вместе и года, а у них уже появились проблемы в браке, в котором дело доходило даже до драк.
Об этом сообщает портал "TMZ"
Стало известно, что молодой человек американской звезды, фитнес–тренер Сэм Асгари, уже несколько недель не ночует дома. При этом, 41–летняя Бритни Спирс в очередной раз находится на грани нервного срыва из–за проблем в семье.
Также известно, что звезда 2000–х употребляет большое количество кофеина в разных видах. Бритни Спирс часто употребляет кофе, различные энергетические напитки, кока–колу и другие вредные напитки. Поэтому у американской певицы есть проблемы со сном, она нервничает и срывается на окружающих.
Больше всего, конечно, страдал ее 29–летний муж, с которым Бритни Спирс даже дралась. Причем, несколько раз дело доходило до того, что в эту ситуацию приходилось вмешиваться даже охранникам. Из–за этого Сэм Асгари просто ушел из дома.
Пока нет официальной информации об этом, ведь недавно фитнес–тренер разместил в социальной сети Instagram фотографию и короткий видеоролик, где можно заметить, что он вместе со своей женой катается на велосипедах.
"Прогулка с моей женщиной", – подписал общие кадры Сэм Асгари.
Впрочем, есть информация, что певица с фитнес–тренером только делает вид, что между ними все хорошо.
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