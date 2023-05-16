Брітні Спірс не бачила синів більше року – подробиці скандалу

Американська зірка Брітні Спірс на GLAAD Media Awards в Лос–Анджелесі. Фото: Reuters

Відома американська співачка, авторка пісень та танцівниця, зірка 2000-х Брітні Спірс вже більше року не бачила власних дітей. Виявляється, 17-річний Шон Престон та 16–річний Джейден, які були народжені у шлюбі з Кевіном Федерлайном, перестали навіть відповідати рідній матері.

Про це повідомляє портал "Page Six"

Читайте також:

Американська виконавиця дуже засмучена через те, що її рідні сини перестали навіть відповідати на її повідомлення, а напруга між ними почала бути дуже сильною до кінця літа минулого року.

Повідомляється, що останнього разу Брітні Спірс бачила своїх дітей ще на початку минулого року, саме перед її одруженням із Семом Асгарі.

Співачка Брітні Спірс з чоловіком Семом Асгарі на заході. Фото: Popsugar

Відомо, що між американською співачкою та її синами виник серйозний конфлікт, який розгорнувся ще минулого року. Тоді її молодший син, 16-річний Джейден, заявляв, що його рідна матір погано виконувала свої обов’язки.

Також цю ситуацію прокоментував й колишній чоловік, а також батько синів співачки Кевін Федерлайн. Він зазначив, що діти не хочуть мати справу з рідною мамою. Вони нібито вважають, що її фото у напівоголеному вигляді дуже їх соромлять перед друзями.

Співачка Брітні Спірс зі своїми синами від першого шлюбу. Фото: BackGrid

"Діти не хочуть спілкуватися із своєю матір'ю, оскільки вона постійно публікує у соцмережах фото у напівоголену вигляді, і хлопцям соромно за це перед своїми друзями та однокласниками", — заявляв Кевін Федерлайн, коментуючи ситуацію зі скандалом із синами.

Але діти Брітні Спірс мають надію на те, що у майбутньому між ними та їхньою матір’ю стосунки будуть краще, але поки на це нічого не вказує.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська співачка Брітні Спірс розкриє подробиці роману з Кевіном Федерлайном.

Раніше ми розповідали про те, що відома американська артистка Брітні Спірс поділилася найвідвертішим зі свого життя.

Також ми повідомляли про те, що популярна зірка Брітні Спірс зганьбилася на публіку.