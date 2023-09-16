Исчезла магия: стало известно, какое испытание разрушило брак Гью Джекмана.

Актер Хью Джекман с женой. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Брак Хью Джекмана и его супруги Деборри-Ли Фернесс не выдержал испытания пандемией COVID. Также все усложнила забастовка сценаристов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Австралийская пара, которая является родителями 23-летнего сына Оскара и 18-летней дочери Авы, в пятницу объявила в совместном заявлении, что они расторгают брак после почти трех десятилетий.

Изоляция создала "напряжение" в их отношениях, и несмотря на то, что они пытались спасти свой брак, пара решила, что "лучший вариант" — разойтись друзьями.

"Они навсегда связаны, навсегда вместе с детьми, которых они имеют. Но после нескольких последних лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась больше в дружбу, которая дала трещину во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку, но сильно ухудшил их отношения, они работали над этим и не смогли вернуть как было. Страйки ничуть не помогли, это поставило их в такое же затруднительное положение, как COVID-19, и Хью обнаружил, что у них нет той магии, как прежде. У Деб были похожие беспокойства и мысли, и развод стал лучшим вариантом. Они никогда не будут негативно говорить друг о друге, просто для них прошло время, и они теперь смирились с судьбой", — рассказал источник изданию.

Представитель 54-летнего Джекмана подтвердил, что COVID и забастовка сценаристов повлияли на их отношения.

Инсайдер с Бродвея рассказал, что их разрыв не был шоком, утверждая, что это произошло какое-то время назад. Они предположили, что возникли проблемы перед тем, как Джекман вернулся на Бродвей в феврале 2022 года для The Music Man, а инсайдер добавил: "Деб не очень часто была на репетициях".

Их разрыв произошел через пять месяцев после того, как они отпраздновали 27-ю годовщину своей свадьбы в апреле.

Джекман и Фернесс, которая старше его на 13 лет, познакомились в 1995 году в австралийском телешоу "Корелли", а актер "Росомахи" позже заявил, что знал, что они "будут вместе всю жизнь".

Они поженились через год в апреле 1996 года и стали родителями в 2000 году, усыновив сына Оскара. Через пять лет они усыновили второго ребенка, дочь Аву Эллиот.

Джекман никогда не стеснялся говорить о своем браке и еще в феврале рассказал о ключе к здоровым отношениям.

"Я считаю, что честность, близость и время, которое вы находите друг для друга, являются секретом долгого и счастливого брака. Вы не можете просто предполагать, что все будет хорошо. Вы должны найти время", — сказал он Smooth Radio.

В одном из интервью он назвал жену "лучшим другом" и основной опорой как в карьере, так и в личной жизни.

"Я женат на лучшей женщине из всех. Она удивительна. Мы лучшие друзья, и мы делимся всем. Она умная", — сказал тогда актер.

Говоря о том, что они никогда не расстаются дольше чем на две недели, он объяснил, что это потому, что они хотят "делиться всем" вместе.

"Мы всегда говорили, что никогда не будем расставаться больше чем на 2 недели. Иногда жизнь и работа становятся безумными. Но мы встретились на моей первой работе, когда она уже была большой звездой, я был никем. Так что мы делились всем, всеми взлетами и падениями, и всегда будем", — сказал актер.

Напомним, звезда сериала "Игра престолов" после новости о разводе изменилась до неузнаваемости.

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