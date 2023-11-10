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Пропали без вести — известный украинский юморист высмеял Яму и Винника

10 ноября 2023 04:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пропали без вести — известный украинский юморист высмеял Яму и Винника
Украинский певец Олег Винник. Фото: olegg.vynnyk
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Известный украинский актер и юморист жестко высмеял артистов Влада Яму и Олега Винника, уехавших из Украины в начале полномасштабного вторжения России. По его словам, они "пропали без вести".

Об этом пошутил Игорь Ласточкин в новом специальном выпуске "Лиги смеха".

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Так, Ласточкин вместе с командой Сборная Национальной гвардии Украины показали миниатюру об опасности на "культурном фронте". В команду входят военные, вставшие на защиту страны с первых дней полномасштабной войны на Харьковском и Херсонском направлениях.

"Я понимаю, вы военные с боевым опытом, но ведь и здесь на культурном фронте тоже очень опасно. Я серьезно. Здесь не так ярко, как вам показывают по телевизору. Помните Яму, Винника? Пропали без вести. Здесь надо более осторожно, потому что это единственный фронт, на котором тишина в зале может контузить. Здесь "дикая дичка" не пройдет", — пошутил юморист с Влада Ямы и Олега Винника.

Ласточкин также не обошел шуткой псевдоблаготворительные концерты.

"Конечно, и потери есть. Артисты делали концерты, собрали 3 миллиона, в армию 20 процентов отправили. Вот и считайте потери", — добавил он.

Напомним, что по словам скандального блогера Богдана Беспалова, выехавший в Германию певец Олег Винник готовится к возвращению в Украину.

Также мы писали, что украинский танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар, который сейчас находится в составе ВСУ, высказался о своем бежавшем за границу бывшем коллеге Владе Яму.

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