Снова вместе: Дорофеева и Позитив отправились в тур по городам Северной Америки

Рэпер Позитив и певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/vremyaisteklo

Три года назад группа "Время и Стекло" прекратила свое существование. Впрочем, поклонники Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) и Алексея Завгороднего (Позитив) уже на этой неделе смогут увидеть их вместе на сцене. Артисты отправились в Северную Америку, где отыграют несколько концертов.

Об этом в своих Instastories сообщила Дорофеева.

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Подробности звездного тура

Дорофеева и Позитив отправились в Америку, чтобы выступить перед поклонниками в США и Канаде. Компанию им составит бывшая участница группы Nikita, а ныне успешная диджей Nana.

В своих соцсетях Дорофеева опубликовала фото с Позитивом. На нем они позируют в вагоне одного из поездов Укрзализныци.

Надя Дорофеева и рэпер Позитив отправились в Северную Америку. Фото: Instastories/nadyadorofeeva

Первый концерт пройдет в Лос-Анджелесе (Калифорния) уже 5 мая. Также артисты выступят в Майами, Нью-Йорке, Чикаго. Завершится турне звездных украинцев 14 мая в Торонто (Канада).

Часть средств, вырученных от этого тура, будут переданы гуманитарным организациям, которые помогают людям в Украине. Каждый концерт завершится аукционом, на котором гости смогут сделать ставку на редкие товары и атрибутику от артистов.

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеевой приснился кошмар о радиации в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Также мы рассказывали, что рэпер Позитив преодолел алкогольную зависимость и готовится к свадьбе.