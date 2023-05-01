Знову разом: Дорофєєва та Позитив вирушили в тур містами Північної Америки

Репер Позитив та співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/vremyaisteklo

Три роки тому гурт "Время и Стекло" припинив своє існування. Втім, шанувальники Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) та Олексія Завгороднього (Позитив) вже цього тижня зможуть побачити їх разом на сцені. Артисти вирушили до Північної Америки, де відіграють декілька концертів.

Про це у своїх Instastories повідомила Дорофєєва.

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Подробиці зіркового туру

Дорофєєва та Позитив вирушили до Америки, аби виступити перед шанувальниками у США та Канаді. Компанію їм складе колишня учасниця гурту Nikita, а нині успішна діджейка Nana.

У своїх соцмережах Дорофєєва опублікувала фото з Позитивом. На ньому вони позують в вагоні одного з потягів Укрзалізниці.

Надя Дорофєєва та репер Позитив вирушили до Північної Америки. Фото: Instastories/nadyadorofeeva

Перший концерт пройде в Лос-Анджелесі (Каліфорнія) вже 5 травня. Також артисти виступлять в Маямі, Нью-Йорку, Чикаго. Завершиться турне зіркових українців 14 травня в Торонто (Канада).

Частина коштів, виручених від цього туру, буде передана гуманітарним організаціям, які допомагають людям в Україні. Кожен концерт завершиться аукціоном, на якому гості матимуть можливість зробити ставку на рідкісні товари та атрибутику від артистів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєвій наснився кошмар про радіацію в роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Також ми розповідали, що репер Позитив подолав алкогольну залежність і готується до весілля.