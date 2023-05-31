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Снова вместе: Меган Фокс прилетела в Лондон к Machine Gun Kelly

31 мая 2023 13:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Снова вместе: Меган Фокс прилетела в Лондон к Machine Gun Kelly
Актриса Меган Фокс и певец Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно голливудская актриса Меган Фокс сошлась с певцом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Звездная парочка уже успела впервые выйти вместе на красную дорожку одного из светских мероприятий. Теперь же Фокс прилетела в столицу Соединенного Королевства, где встретилась с любимым.

Об этом сообщает издание People.

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37-летняя кинозвезда прилетела в Лондон, чтобы поддержать Колсона на модной презентации. Machine Gun Kelly представил эксклюзивную коллекцию украшений, созданную вместе с люксовым ювелирным брендом Stephen Webster.

Папарацци сняли звездную парочку на улицах европейского города. В отличие от первого совместного выхода, Меган и Колсон на этот раз даже обнимались.

Фокс выбрала обтягивающий белый топ, под которым читалось отсутствие бюстгальтера. Его она соединила с черными брюками и босоножками на платформе. Свой образ актриса подчеркнула бриллиантовым поясом в виде нижнего белья и черной сумкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О расставании

Звезда "Трансформеров" и рок-музыкант разошлись в феврале после двух лет отношений и объявленной помолвки. Меган загадочно процитировала Бейонсе: "Я чувствую нечестность в твоем дыхании", намекая на неверность любимого.

Фокс отписалась от бойфренда, а прежде чем полностью удалить свой аккаунт в Instagram — добавила в подписки Гарри Стайлса, Тимоти Шаламе и Эминема, которого Machine Gun Kelly терпеть не может.

Позже пара посещала психолога в одном из консультационных центров и впоследствии вместе улетели на курортный отдых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что риелтор, похожая на Меган Фокс, рассказала о собственных пластических операциях. Также мы писали, что Меган Фокс рассказала о борьбе с психическим расстройством.

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