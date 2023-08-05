Снова в строю: Мадонна возвращается к подготовке своего грандиозного тура

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Месяц назад Мадонна заставила поклонников волноваться за нее. Звезду без сознания доставили в больницу с бактериальной инфекцией. Но, очевидно, она готова теперь возвращаться к работе.

Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.

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Певица Мадонна должна была начать свой грандиозный тур в прошлом месяце, но затем у нее развилась тяжелая инфекция, из-за которой ее госпитализировали. Поп-иконе пришлось отложить гастроли, и теперь она обещает, что скоро объявит новые даты концертов.

Певица Мадонна продолжит подготовку к своему турне. Фото: instagram.com/madonna/

"Еще раз спасибо за вашу невероятную поддержку и терпение в последние несколько недель! Я рада сообщить, что измененное расписание тура поступит в ближайшие дни! До скорой встречи на заслуженном празднике!" — прокомментировала сообщение певица.

Мадонна должна была начать свой первый в истории тур лучших хитов Celebration Tour, 15 июля в Ванкувере, Канада.

Кстати, певица хочет на свои концерты в рамках турне привлечь своих детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси и 10-летних близнецов Стеллу и Эстер.

"Она возьмет их не только в тур, но и в шоу. Мадонна не исключает, что это может быть ее последний тур, поэтому она хочет выложиться по полной", — рассказал друг звезды.

Напомним, дочь Мадонны Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее Мадонна и Сэм Смит представили "вульгарный" хит.