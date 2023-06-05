Ди Каприо с подругой отдохнул на яхте

Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Актер Леонардо Ди Каприо после слухов о романе с Джиджи Хадид был замечен во время отдыха с другой красавицей. Девушка, как и большинство избранниц звезды, гораздо его моложе.

Об этом пишет Daily Mail.

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После расставания с моделью Камиллой Марроне после ее 25-летия актер Леонардо Ди Каприо нарвался на волну критики. Звезда известна своей слабостью к девушкам в возрасте до 25 лет. После расставания с Камиллой актер был замечен вместе с 28-летней моделью Джиджи Хадид. Несколько дней назад голливудского актера видели в одном из ресторанов Лондона вместе с матерью Ирмелин Инденбиркен и 28-летней моделью индийского происхождения Нилам Гилл.

Но, по-видимому, Леонардо все-таки не упускает возможности провести время с юными красотками. Звезда отдохнул на Ибице в компании 22-летней модели Мэган Рош.

Пара отправилась на прогулку на яхте вместе с друзьями, а через несколько часов посетила местный ресторан.

48-летний актер ранее встречался с Жизель Бундхен, Анной Велицыной, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Тони Гаррн, Ниной Агдал и другими звездами, которым на то время не было 25 лет.

Ранее Леонардо Ди Каприо стал жертвой обвинений в лицемерии. Дело в том, что голливудского актера увидели в частном аэропорту, когда он вылетал из находящегося на Сардинии курорта Порто-Черво.

Напомним, бывшая невеста Леонардо Ди Каприо Камилла Марроне уже не переживает по поводу их расставания. Девушка снялась в откровенной фотосессии и во всей красе показала свои модельные формы.