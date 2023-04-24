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Снова с оружием в руках: Алека Болдуина, который застрелил украинку, заметили на съемках фильма

24 апреля 2023 10:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Снова с оружием в руках: Алека Болдуина, который застрелил украинку, заметили на съемках фильма
Американский актер Алек Болдуин. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер Алек Болдуин появился на съемочной площадке печально известной ленты "Иржа" после 18-месячного перерыва. Именно на съемках этого фильма кинозвезда застрелил кинооператор Галину Хатчинс, которая родом из Украины.

Болдуин снова взял в руки огнестрельное оружие, сообщает издание Page Six.

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Папарацци сняли 65-летнего актера, который держал ружье задом наперед. Болдуин сразу начал сниматься в скандальном вестерне в штате Монтана, после того как с него сняли все обвинения в убийстве кинооператора Галины Хатчинс.

Актер Алек Болдуин на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Фото: REUTERS/HANDOUT
Актер Алек Болдуин на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Фото: REUTERS/HANDOUT

На фото папарацци Болдуин одет в коричневое пальто, серую рубашку, брюки, ковбойские ботинки, шляпу и шарф на шее.

Съемки "Ржавчины" переместились из штата Нью-Мексико на Yellowstone Film Ranch в Райской долине штата Монтана.

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператор Галину Хатчинс.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остались муж и несовершеннолетний сын.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Напомним, ранее мы писали, что семья украинки, которую застрелил Алек Болдуин, снова подает на актера в суд. Также мы рассказывали, что украинский режиссер Надежда Парфан сняла свою ленту с программы международного кинофестиваля из-за россиян.

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