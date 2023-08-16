"Золотая эпоха Ким": Андре Тан рассказал об эволюции стиля Ким Кардашьян

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан проанализировал стиль одной из самых провокационных звезд нашего времени — Ким Кардашьян. Модельер упомянул самые известные модные выходы звезды реалити-шоу.

Об этом дизайнер написал в своем Instagram.

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Андре Тан рассказал, что в свое время Ким Кардашьян прославилась благодаря тому, что была подругой и помощницей светской львицы, а так же наследницей многомиллионной империи Пэрис Хилтон. Тогда Ким даже копировала стиль звездной блондинки: джинсы скинни и ремни. Но со временем, Ким стала смелее.

"2008-2011 год называют золотым веком Ким. В золотой оттенок она буквально влюбляется и не боится носить его не только в аксессуарах, но и в одежде, в том числе выгуливает его на красных дорожках. В том же году она влюбляется в принт леопард", — комментирует Андре Тан стиль красавицы.

Дизайнер Андре Тан разобрал стиль Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан разобрал стиль Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан разобрал стиль Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан разобрал стиль Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан разобрал стиль Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан разобрал стиль Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

А в 2012 году Ким под влиянием мужа, рэппера Канье Уэста меняет свой стиль на более сдержанный.

"Последние годы — времена тяжелого люкса для Ким. Теперь модные мировые дома — ее друзья и партнеры, и она — лицо многих брендов", — говорит в заключении Андре Тан об эволюции стиля Ким Кардашьян.

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