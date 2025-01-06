Золотой глобус 2025 - список победителей премии

Золотой глобус. Фото: Reuters

В ночь на 6 января в отеле Beverly Hilton в Голливуде состоялась 82-я ежегодная кинопремия "Золотой глобус". На церемонии награждения заветные статуэтки получили лучшие актеры, режиссеры и сценаристы этого года.

Об этом говорится на сайте премии.

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Наибольшее количество номинаций на нынешней премии получил криминальный мюзикл "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара. Фильм претендовал на 10 статуэток, вместо этого получил четыре — "Лучший комедийный фильм или мюзикл", "Лучшая песня", "Лучший фильм на иностранном языке", а также "Лучшая актриса второго плана", которую получила Зои Салдана.

Зои Салдана. Фото: Reuters

В номинации "Лучший драматический фильм" победила лента "Бруталист". Брэйди Корбет за свою работу получил статуэтку как "Лучший режиссер", а Эдриан Броуди стал "Лучшим актером драматического фильма" за мастерскую игру в фильме.

Эдриан Броуди, Брэди Корбет и команда фильма "Бруталист". Фото: Reuters

Сериал "Сегун", который покорил зрителей, в этом году также не остался без заветной статуэтки и стал "Лучшим драматическим сериалом".

Исполнители главных ролей Хироюки Санада и Анна Савай стали лучшими актером и актрисой в сериале.

Актеры сериала "Сёгун". Фото: Reuters

Звезда сенсационного фильма "Субстанция" Деми Мур получила награду как "Лучшая актриса в комедии или мюзикле".

Деми Мур. Фото: Reuters

Лучшей актрисой драматического фильма стала Фернанда Торрес за роль в ленте "Я до сих пор здесь".

Фернанда Торрес. Фото: Reuters

Другие победители премии "Золотой глобус-2025":

Лучший анимационный фильм — "Поток"

Лучший сценарий — "Конклав"

Лучший актер комедийного фильма или мюзикла - Себастиан Стэн ("Другой человек")

Лучший актер второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль")

Лучшая музыка - Трент Резнор, Аттикус Росс ("Соперники")

Лучший мини-сериал или фильм для телевидения — "Олененок"

Лучшая комедия или мюзикл на телевидении — "Хитрости"

Лучший актер мини-сериала — Колин Фаррелл ("Пингвин")

Лучшая актриса мини-сериала — Джоди Фостер ("Настоящий детектив")

Лучшая актриса второго плана в сериале — Джессика Ганнинг ("Олененок")

Лучший актер в комедии или мюзикле на телевидении — Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая актриса в комедии или мюзикле на телевидении — Джин Смарт ("Хитрости")

Лучший стендап — Али Вонг (Single Lady)

За кинематографические и кассовые достижения — "Wicked: Чародейка"

Команда фильма "Эмилия Перес". Фото: Reuters

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