Золотой глобус 2025 - список победителей премии

"Золотой глобус-2025" — кто стал победителями престижной премии
В ночь на 6 января в отеле Beverly Hilton в Голливуде состоялась 82-я ежегодная кинопремия "Золотой глобус". На церемонии награждения заветные статуэтки получили лучшие актеры, режиссеры и сценаристы этого года.
Об этом говорится на сайте премии.
Победители "Золотого глобуса-2025"
Наибольшее количество номинаций на нынешней премии получил криминальный мюзикл "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара. Фильм претендовал на 10 статуэток, вместо этого получил четыре — "Лучший комедийный фильм или мюзикл", "Лучшая песня", "Лучший фильм на иностранном языке", а также "Лучшая актриса второго плана", которую получила Зои Салдана.
В номинации "Лучший драматический фильм" победила лента "Бруталист". Брэйди Корбет за свою работу получил статуэтку как "Лучший режиссер", а Эдриан Броуди стал "Лучшим актером драматического фильма" за мастерскую игру в фильме.
Сериал "Сегун", который покорил зрителей, в этом году также не остался без заветной статуэтки и стал "Лучшим драматическим сериалом".
Исполнители главных ролей Хироюки Санада и Анна Савай стали лучшими актером и актрисой в сериале.
Звезда сенсационного фильма "Субстанция" Деми Мур получила награду как "Лучшая актриса в комедии или мюзикле".
Лучшей актрисой драматического фильма стала Фернанда Торрес за роль в ленте "Я до сих пор здесь".
Другие победители премии "Золотой глобус-2025":
- Лучший анимационный фильм — "Поток"
- Лучший сценарий — "Конклав"
- Лучший актер комедийного фильма или мюзикла - Себастиан Стэн ("Другой человек")
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Лучшая музыка - Трент Резнор, Аттикус Росс ("Соперники")
- Лучший мини-сериал или фильм для телевидения — "Олененок"
- Лучшая комедия или мюзикл на телевидении — "Хитрости"
- Лучший актер мини-сериала — Колин Фаррелл ("Пингвин")
- Лучшая актриса мини-сериала — Джоди Фостер ("Настоящий детектив")
- Лучшая актриса второго плана в сериале — Джессика Ганнинг ("Олененок")
- Лучший актер в комедии или мюзикле на телевидении — Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле на телевидении — Джин Смарт ("Хитрости")
- Лучший стендап — Али Вонг (Single Lady)
- За кинематографические и кассовые достижения — "Wicked: Чародейка"
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