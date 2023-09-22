Золото и шелк: Шакира топлесс украсила обложку известного глянца

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

Певица Шакира снялась для известного глянца. Фотосессия получилась яркой, а интервью откровенным.

Об этом пишет издание Billboard.

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Роскошная фотосессия

На фото звезда позирует в золотых тонах и роскошных интерьерах. На обложке певица появилась топлесс, прикрыв формы руками в шелковых перчатках. На других фотографиях она примеряла вечерние платья и драгоценные украшения.

В интервью звезда рассказала о тяжелом расставании с Жераром Пике, о том, как на нее повлияла эта ситуация и как живут ее дети в Майами.

"Я чувствую себя кошкой, у которой больше девяти жизней. Каждый раз, когда я думаю, что мне уже не станет лучше, у меня внезапно открывается второе дыхание. Я прошла несколько стадий: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев, снова боль. Сейчас я нахожусь на стадии выживания, просто поднимая голову над водой. И это этап размышления, очень усердной работы. И когда у меня есть время со своими детьми, я действительно провожу его с ними", — поделилась артистка.

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/billboard/

По словам певицы, она еще переживает развод, однако уже чувствует себя лучше.

"Я все еще выгоняю некоторых демонов. Последних, которые у меня остались", — говорит звезда.

Она также рассказала о своих сыновьях Саше и Милане, которых перевезла из Барселоны в Майами этой весной.

"У них дела обстоят очень хорошо, им там нравится. В Барселоне они несли на себе бремя того, что были "детьми знаменитости", и ситуация в СМИ для них была тяжелая. Каждый день у нашего порога были папарацци. Здесь они нормальные дети, наслаждающиеся нормальной жизнью. Такой и должна быть школа: безопасным приютом, где они могут быть самими собой. А поскольку они общительны и открыты, им было легко адаптироваться. Моим приоритетом был мой дом, моя семья. Я верила в "пока смерть не разлучит нас". Я верила в эту мечту и мечтала о детях", — рассказала она.

С Жераром Пике Шакира разошлась прошлым летом после 12 лет отношений из-за его измен. Позже в СМИ сообщили, что Пике встречается с 23-летней Кларой Чиа, с которой он изменял певице.

Напомним, поклонники Шакиры поиздевались над ее бывшим.