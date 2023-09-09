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Золото вместо одежды: дочь Синди Кроуфорд поразила роскошным образом на страницах глянца

9 сентября 2023 17:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Золото вместо одежды: дочь Синди Кроуфорд поразила роскошным образом на страницах глянца
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

22-летняя модель, дочь Синди Кроуфорд, Кая Гербер, снялась для обложки известного глянца. Девушка примеряла стильные и необычные образы.

Фото и интервью модели появилось в W Magazine.

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Кайя Геребер снялась для журнала W Magazine. Модель примерила золотой бюстальтер-колье, платье из перьев и элегантный костюм. Кайя впервые снялась рекламной кампании Versace в 10 лет и дебютировала на подиуме — в 16 летя, в показе Рафа Симонса для Calvin Klein.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine

 

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine

Девушка не только заботится о внешнем виде, но и саморазвивается. Журналистка спросила Кайю, что она обязательно берет с собой в путешествие.

"Книги, конечно. Я еще люблю брать с собой собственную бутылку воды, чтобы не использовать пластиковые. Обязательно бальзам из папаи. Я использую его везде. Если вы положите ее под глаза, вы будете выглядеть так, будто вы спали, даже если вы этого не сделали", — советует девушка.

Напомним, сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца.

Ранее обложку Vogue с легендарными моделями захейтили в сети.

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