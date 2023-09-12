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"Зомбаками стали": Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь

12 сентября 2023 14:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Зомбаками стали": Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Российский телеведущий с белорусским гражданством Дмитрий Шепелев возмутил украинцев своей работой в оккупированном Мариуполе. Шоумен снял в городе свою программу о животных.

Телеведущая Маша Ефросинина не удержалась и выразила свое мнение на этот счет в Instagram.

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Скандальный визит Шепелева в Мариуполь

Дмитрий Шепелев долгое время работал на украинском телевидении. Когда началось полномасштабное вторжение, ведущий даже пытался выразить поддержку украинцам. Но судя по последним событиям, работать в стране под режимом Путина ему удобнее.

 

Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Ефросинина прокомментировала скандальный визит Шепелева в Мариуполь. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Да что же им там распыляют или вживляют. Знала его хорошо, работали в Украине много, был образован, вроде бы умный. Из интеллигентной семьи... Как они все стали рабскими зомбаками?" — возмущается Маша Ефросинина.

Ефросинина не первая из публичных украинцев, подвергших критике Дмитрия Шепелева за его позицию и работу на страну-террориста. Ранее свое возмущение выразили Настя Приходько и Анатолий Анатолич.

Напомним, что пропутинский фронтмен группы "Звери" Роман Билык ездил в Крым по другому паспорту.

Ранее путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, которая решила покинуть рынок России.

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