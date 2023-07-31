Срывали одежду и вырывали волосы: Шэрон Стоун рассказала о безудержных фанатах
Актриса Шэрон Стоун вспомнила, как ее жизнь изменилась мгновенно после выхода триллера "Основной инстинкт". После выхода фильма в 1992 году, актриса поразилась славе, которая, по ее словам, заставила поклонников бросаться на ее автомобиль, когда она останавливалась на красный свет.
Об этом пишет Daily Mail.
Фанатское безумие
Актриса вспоминает, как после премьеры фанаты буквально атаковали ее авто. Даже смертельная опасность не пугала навязчивых поклонников.
"В пятницу, когда этот фильм вышел на экраны, я была никем. А во вторник я поехала за очками на своем маленьком BMW. Я остановилась на светофоре, и все начали взбираться на мой автомобиль", — вспоминает звезда.
Когда загорался зеленый, а другие автомобили сигналили ей, чтобы она двигалась, она вспомнила, как подумала: "Это законно ездить, когда люди на крыше авто?"
Обладательница "Золотого глобуса" сказала, что поклонники стали агрессивнее, и она умоляла их не "срывать бампер" и зеркала с ее машины.
Также она рассказала, что просила их не "срывать одежду" с нее и "не вырывать" ей волосы.
Ранее в ее мемуарах Стоун утверждала, что ее обманом привлекли к "сцене допроса" из "Основного инстинкта", где она раздвинула ноги.
Стоун утверждала, что режиссер Пол Верховен соврал ей и сказал, что "мы ничего не видим", и сказал ей снять белье, поскольку оно "отражает свет".
В 2019 году актриса зарегистрировалась на сайте знакомств Bumble, но ее заблокировали, потому что все считали, что это не она.
В 2021 году Стоун призналась, что была одержима своей карьерой — быть актрисой было для нее "всем", но ей горько сейчас от того, что из этого вышло.
"Я часто была одна на съемочной площадке с сотнями мужчин. И не только одна, но иногда и обнаженная", — вспоминала она.
Ранее актриса Шэрон Стоун рассказала, как в 2001 году пережила инсульт. Это навсегда изменило ее жизнь.
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