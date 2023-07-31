Срывали одежду и вырывали волосы: Шэрон Стоун рассказала о безудержных фанатах

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Актриса Шэрон Стоун вспомнила, как ее жизнь изменилась мгновенно после выхода триллера "Основной инстинкт". После выхода фильма в 1992 году, актриса поразилась славе, которая, по ее словам, заставила поклонников бросаться на ее автомобиль, когда она останавливалась на красный свет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса вспоминает, как после премьеры фанаты буквально атаковали ее авто. Даже смертельная опасность не пугала навязчивых поклонников.

"В пятницу, когда этот фильм вышел на экраны, я была никем. А во вторник я поехала за очками на своем маленьком BMW. Я остановилась на светофоре, и все начали взбираться на мой автомобиль", — вспоминает звезда.

Когда загорался зеленый, а другие автомобили сигналили ей, чтобы она двигалась, она вспомнила, как подумала: "Это законно ездить, когда люди на крыше авто?"

Обладательница "Золотого глобуса" сказала, что поклонники стали агрессивнее, и она умоляла их не "срывать бампер" и зеркала с ее машины.

Также она рассказала, что просила их не "срывать одежду" с нее и "не вырывать" ей волосы.

Ранее в ее мемуарах Стоун утверждала, что ее обманом привлекли к "сцене допроса" из "Основного инстинкта", где она раздвинула ноги.

Стоун утверждала, что режиссер Пол Верховен соврал ей и сказал, что "мы ничего не видим", и сказал ей снять белье, поскольку оно "отражает свет".

В 2019 году актриса зарегистрировалась на сайте знакомств Bumble, но ее заблокировали, потому что все считали, что это не она.

В 2021 году Стоун призналась, что была одержима своей карьерой — быть актрисой было для нее "всем", но ей горько сейчас от того, что из этого вышло.

"Я часто была одна на съемочной площадке с сотнями мужчин. И не только одна, но иногда и обнаженная", — вспоминала она.

Ранее актриса Шэрон Стоун рассказала, как в 2001 году пережила инсульт. Это навсегда изменило ее жизнь.

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