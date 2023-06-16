Жена Григория Решетника показала неожиданный талант своего сына – кадры

Украинский ведущий Григорий Решетник со своей женой Кристиной на выпускном своего сына Ивана. Фото: instagram.com/p/Ctext5LIflp/

Жена известного украинского телеведущего и ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина показала неожиданный талант своего десятилетнего сына. Женщина показала, как ее сын Иван самостоятельно сшил свою первую игрушку, не говоря об идее и реализации ее.

Соответствующее видео Кристина Решетник разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Шок!!! Иван Решетник в 10 лет сшил свою первую игрушку — Тедди. Держал идею и реализацию от нас в секрете. Говорит, что нужно было 3 урока, чтобы все продумать, сделать мишку и сшить ему летнюю одежду. Гордость распирает. Это — невероятно! Правда же?", — написала Кристина Решетник.

Пользователи сети, которые увидели видео, не смогли проигнорировать его и начали высказываться о нем. Люди начали выражать свое восхищение, оставляя много комментариев относительно неожиданного таланта сына Григория и Кристины Решетник.

Боже! Какой ребенок талантлив! Ну, как что-нибудь сделает! Умиляюсь Ванюшей всегда! У талантливых родителей, всегда талантливые детки!

Талантливый ребенок! Будущий модельер! Это талант от Бога видеть красоту и создавать ее — тем более своими детскими ручками!

Мишка — просто мега поджог) Ваня вложил душу, любовь и свой многогранный талант Ваня — это большое сердце, острый ум и безграничный талант и талант

Я поначалу подумала, что это новый тренд как Хаги Ваги, и теперь придется мне такой покупать сыну

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник высказался о подрыве Каховской ГЭС.

Раньше мы рассказывали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник показал свою семью.

Также мы сообщали о том, что известный ведущий Григорий Решетник высказался о своей поездке за границу.