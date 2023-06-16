Жена Григория Решетника показала неожиданный талант своего сына – кадры

Сделал своими руками: 10-летний сын Григория Решетника удивил родителей умениями
Жена известного украинского телеведущего и ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина показала неожиданный талант своего десятилетнего сына. Женщина показала, как ее сын Иван самостоятельно сшил свою первую игрушку, не говоря об идее и реализации ее.
Соответствующее видео Кристина Решетник разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Шок!!! Иван Решетник в 10 лет сшил свою первую игрушку — Тедди. Держал идею и реализацию от нас в секрете. Говорит, что нужно было 3 урока, чтобы все продумать, сделать мишку и сшить ему летнюю одежду. Гордость распирает. Это — невероятно! Правда же?", — написала Кристина Решетник.
Пользователи сети, которые увидели видео, не смогли проигнорировать его и начали высказываться о нем. Люди начали выражать свое восхищение, оставляя много комментариев относительно неожиданного таланта сына Григория и Кристины Решетник.
- Боже! Какой ребенок талантлив! Ну, как что-нибудь сделает! Умиляюсь Ванюшей всегда! У талантливых родителей, всегда талантливые детки!
- Талантливый ребенок! Будущий модельер! Это талант от Бога видеть красоту и создавать ее — тем более своими детскими ручками!
- Мишка — просто мега поджог) Ваня вложил душу, любовь и свой многогранный талант Ваня — это большое сердце, острый ум и безграничный талант и талант
- Я поначалу подумала, что это новый тренд как Хаги Ваги, и теперь придется мне такой покупать сыну
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