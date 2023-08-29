Сделано в Украине: Бейонсе ошеломила нарядом-трансформером от бренда FROLOV

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/frolovheart/

В рамках Renaissance World Tour певица Бейонсе появилась на сцене в кастомном образе от украинского бренда FROLOV. Платье-трансформер стало изюминкой яркого шоу артистки.

Об этом пишет vogue.ua.

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Образ певицы состоял из металлического мини-платья, верхняя часть которого во время выступления трансформировалась в прозрачное боди с вышитым вручную сердцем FROLOV. Образ был создан на производстве украинского бренда в Киеве.

Наряд для певицы Бейонсе. Фото: instagram.com/frolovheart/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/frolovheart/

Это уже второй успешный кейс сотрудничества бренда с Бейонсе в этом году, когда певица выбрала кастомное корсетное платье FROLOV для своего выступления в Дубае в январе 2023 года.

"Мы очень гордимся возможностью создать второй индивидуальный образ для Бейонсе с интервалом всего в семь месяцев. Я горжусь нашей командой, которая производит невероятные вещи в невероятные сроки, несмотря на ракетные атаки и воздушные обстрелы Киева. Для нас честь таким образом показывать и напоминать миру о стальной стойкости украинского народа и чувствовать поддержку от самых известных звезд, как Бейонсе!" — рассказывает Иван Фролов.

Напомним, американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировое турне. На открытии она была в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Ранее стало известно, что Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью 53 тысячи долларов.