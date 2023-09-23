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"Разрушила шоу": поклонники "Американской истории ужасов" раскритиковали игру Ким Кардашьян

23 сентября 2023 14:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Разрушила шоу": поклонники "Американской истории ужасов" раскритиковали игру Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардрашьян. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актерская игра Ким Кардашьян в новом сезоне сериала "Американская история ужасов" была раскритикована фанатами проекта. 42-летняя звезда реалити-шоу играет дерзкую публицистку по имени Шивон Корбин.

Об этом пишет Daily Mail.

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Неоднозначные отзывы об игре Ким

Некоторые поклонники "Американской истории ужасов" не были впечатлены актерским мастерством Ким, об этом они сообщили в социальных сетях.

Отзывы об игре Ким Кардашьян в "Американской истории ужасов". Фото: Twitter
Отзывы об игре Ким Кардашьян в "Американской истории ужасов". Фото: Twitter
Отзывы об игре Ким Кардашьян в "Американской истории ужасов". Фото: Twitter
Отзывы об игре Ким Кардашьян в "Американской истории ужасов". Фото: Twitter

"Кем плохо играет. Почему она в этом? Испортила для меня сериал".

"Ким К — объективно ужасная актриса".

"Ким Кардашьян действительно испортила мне шоу, теперь я даже не хочу это смотреть", — комментируют зрители.

Среди зрителей все-таки нашлись те, кому понравилась игра Ким и они похвалили ее за работу.

12-й сезон сериала называtтся "Delicate" и основан на новом романе Даниэль Валентайн под названием "Delicate Condition".

 

В заявлении шоуранеров говорится, что Ким является одной из самых больших и ярких телезвезд в мире, поэтому ее рады приветствовать в семье сериала и специально для нее написали "веселую, стильную и чрезвычайно ужасную роль".

Фильмография Ким

Другие ее работы включают картину "Суперзвезда" 2007 года и фильм-пародию 2008 года "Очень страшное кино".

В 2021 году Ким также была ведущей в Saturday Night Live, что привело к отношениям с Питом Дэвидсоном почти на год. Ким также попробовала свои силы в музыкальной индустрии с песней Jam (Turn it Up) в 2012 году. Ким руководит очень успешным брендом белья, одежды для отдыха и сна SKIMS, которую она основала в 2019 году. Она также основала SKKN by Kim, бренд по уходу за кожей.

Ранее Ким Кардашьян рассказала, что ей стыдно за откровенные фото новой жены Канье Уэста.

Напомним, байопик "Оппенгеймер" побил рекорд "Богемной рапсодии".

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